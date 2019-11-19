親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

港警強攻理大圍城：香港萬人自發救援的「解圍夜戰」

父親驚訝！新光金公主吳欣盈從政 母：妳非家族第一人

釐清「假承攬、真雇傭」爭議 勞動部認定原則出爐

2019-11-19 12:24經濟日報 記者陳素玲／即時報導

因為外送平台衍生是否為「假承攬、真雇傭」疑義，勞動部「勞動契約認定指導原則」今天出爐生效，從「人格」、「經濟」及「組織」三面向從屬性，訂出25個指標做為認定基準，包括工時、提供勞務方法受事業單位指揮監督（如提供勞務方法被要求使用事業單位提供或指定的設備）、接受事業位紀律與懲處、勞工僅能接受事業單位訂定或片面變更的標準獲取報酬等；符合項目愈多，愈可判斷屬於雇傭關係。勞動部強調，判定是否為僱傭關係，不只看勞動契約，還要看事實認定。

勞動部表示，很多事業單位以承攬形式行雇傭事實，但一般勞工難以判別何謂承攬與雇傭，此次蒐集歸納各級民事、行政法院判決、大法官解釋及行政機關函釋後，原本希望草擬「雇傭關係與承攬關係認定指導原則」，但顧慮勞資之間除承攬外，尚有派遣、委任等其他勞務關係類型，為免雇主藉其他形式脫責，所以改以訂定「勞動契約認定指導原則」，只要符合勞動契約內涵，就屬雇傭關係，必須適用勞基法。

勞動部訂定「勞動契約認定指導原則」，從人格、經濟及組織三個從屬性以及判斷勞動契約，三個面向分別有13個、7個及2個指標，另有3個其他判斷參考，總計25個「勞動契約從屬性判斷檢核表」，勞雇雙方可從25項檢核事項判別勞雇關係。若是符合愈多項目，越可合理推論該契約趨近於勞動契約。

人格從屬性中，是從勞工的「工作時間」、「給付勞務方法」及「勞務地點」受到事業單位指揮或管制約束，「不能拒絕雇主指派的工作」、「勞工必須接受事業單位對其考核」、「必須遵守服務紀律及懲處」、「須親自提供勞務」及「不能以自己名義提供勞務」等八項原則判斷。

經濟從屬性，是從「勞工不論工作有無成果，事業單位都會計給報酬」、「勞工無須負擔營業風險」、「勞工不須自行備置勞務設備」、「勞工僅能依事業單位訂立或片面變更之標準獲取報酬」、「勞工僅得透過事業單位提供勞務，不得與第三人私下交易」等五項原則判斷。

組織從屬性，是從勞工須透過與其他人分工才能完成工作等；其他還包含勞工保險、薪資扣繳及相同勞務的勞工契約性質等參考事項。

勞動部提醒，事業單位不要認為與勞工簽訂書面承攬或其他非勞動契約，就不需要遵守勞動法令雇主責任，法院或行政機關不會受契約形式或名稱拘束，仍得就個案事實及整體契約內容，依從屬性高低，實質認定是否為勞動契。勞動部已將上述指導原則通知各縣市政府勞動主管機關及勞檢機關，後續確實依法認定，以維勞工權益。

勞動部薪資

相關新聞

150萬可租停車位41年該買嗎？買車位是票房毒藥或加值投資 專家曝關鍵

2019-11-19 10:21

Q3製造業產值年減逾7% 連三季負成長

2019-11-19 12:59

僱傭還是承攬 勞動部製作25項檢核表

2019-11-19 12:05

第3季製造業產值年減7.01% 連續三季負成長

2019-11-19 10:40

疑吸笑氣致死案件屢見不鮮 經部：明年起「有法可管」

2019-11-19 09:06

名家觀點／成立主權基金 時候到了

2019-11-19 00:43

又有2企業逾800人放無薪假

2019-11-19 00:32

銀行高層：補貼大企業 對中小企、青年不公平

2019-11-19 00:25

台商「回流」投資7000億元？匯回資金是零

2019-11-19 00:16

顧立雄：銀行撤ATM 有三原則

2019-11-19 00:16

觀光十年大計 旅客數衝2,000萬

2019-11-19 00:03

無薪假人數增至2,668人 今年來最多

2019-11-18 23:48

僅次於新加坡、香港...世界人才評比 我排亞洲第三

2019-11-18 23:42

來台旅客數拚2,000萬人次 觀光業者：陸客是關鍵

2019-11-18 23:26

台灣拚國際化…還須加把勁

2019-11-18 23:25

放大年終獎金 靠數位帳戶自賺紅包

2019-11-18 18:49

輔導Uber不賣力？ 駕駛中市府抗議

2019-11-18 18:12

觀光局2030白皮書諮詢會議 提旅行業納入彈性工時

2019-11-18 17:48

談判30年、歷經297次會議 台鐵今與工會簽團協

2019-11-18 16:46

遏止洗產地最高罰鍰增10倍 貿易法修正案初審通過

2019-11-18 14:37

台商申請回台投資6971億 實際匯回仍掛蛋

2019-11-18 14:37

拉抬價格 最快下周收購過重豬

2019-11-18 14:13

領勞保年金可否再領遺屬年金？銓敘部報你知

2019-11-18 12:52

高空中聽覺之旅 爵士樂巨擘量身打造星宇航空機上音樂

2019-11-18 12:45

大同如何合法代墊華映欠的近億工資 顧立雄提解方

2019-11-18 12:19

無薪假最新統計 人數暴增628人

2019-11-18 12:18

台銀、土銀、輸銀三國營銀行 舉行團體協約聯合簽約

2019-11-18 12:16

立院初審 中國製品來台洗產地可重罰300萬

2019-11-18 12:02

修礦業法三讀無望 沈榮津指出「最大癥結點」是這個

2019-11-18 11:49

台商回台投資統計6971億元 經濟部：還未見「境外」資金匯入

2019-11-18 11:16

台商匯回投資實際金額為零 立委：台灣錢太便宜

2019-11-18 11:11

Uber條款輔導期限到 300司機怒吼「沒活路」

2019-11-18 10:53

台泥法說下午登場 歐洲事業看升成焦點

2019-11-18 10:24

明年APEC由馬來西亞主辦 沈榮津：目前還不明朗

2019-11-18 10:21

經部輔導計畫邁入6年 聚陽轉型見成效

2019-11-18 09:23

每周一勢／前九月核准僑外投資額增9.4％

2019-11-17 02:19

臺灣嚴選好物向南走 商研院引領臺灣優質品牌，新南向覓新商機

2019-11-15 09:20
看更多

熱門文章

12年內一切豬羊變色...燦坤黃色神話面臨褪色危機

2019-11-18 23:26

富邦VIX波動升 市場傳這原因

2019-11-18 20:29

台商「回流」投資7000億元？匯回資金是零

2019-11-19 00:16

銀行要裁撤ATM 顧立雄提三原則

2019-11-18 14:44

台泥集團聯合法說會 張安平：總經理人呢？

2019-11-18 18:01

國營銀行為避免員工流失 工會將爭取四大訴求

2019-11-18 16:50

無薪假人數增至2,668人 今年來最多

2019-11-18 23:48

大陸水泥市場將入高原期 台泥站高崗連兩年大賺

2019-11-18 23:24

僅次於新加坡、香港...世界人才評比 我排亞洲第三

2019-11-18 23:42

台商申請回台投資6971億 實際匯回仍掛蛋

2019-11-18 14:37

國泰金今法說會 國內外股票減碼逾880億元

2019-11-18 15:32

放大年終獎金 靠數位帳戶自賺紅包

2019-11-18 18:49

燦坤總座閃辭 新團隊與內部理念不合恐是導火線

2019-11-18 23:17

熱錢湧不停 連三月匯入

2019-11-18 23:23

燦坤總座閃辭 轉型添變數

2019-11-18 23:33

英特爾可望重登全球半導體龍頭 台積電居第3

2019-11-19 10:13

這位董事長唸交大時常翹課 今大手筆捐母校1.5億元

2019-11-18 19:31

台商回台投資達7千億？經濟部：還沒看到海外資金匯入

2019-11-18 15:00

又有2企業逾800人放無薪假

2019-11-19 00:32

鴻海威州超大型廠房完成封頂 26位美籍幹部來台受訓

2019-11-19 10:42

鴻海旗下操盤手李仁傑 快又準

2019-11-18 23:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top