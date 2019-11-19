釐清「假承攬、真雇傭」爭議 勞動部認定原則出爐
因為外送平台衍生是否為「假承攬、真雇傭」疑義，勞動部「勞動契約認定指導原則」今天出爐生效，從「人格」、「經濟」及「組織」三面向從屬性，訂出25個指標做為認定基準，包括工時、提供勞務方法受事業單位指揮監督（如提供勞務方法被要求使用事業單位提供或指定的設備）、接受事業位紀律與懲處、勞工僅能接受事業單位訂定或片面變更的標準獲取報酬等；符合項目愈多，愈可判斷屬於雇傭關係。勞動部強調，判定是否為僱傭關係，不只看勞動契約，還要看事實認定。
勞動部表示，很多事業單位以承攬形式行雇傭事實，但一般勞工難以判別何謂承攬與雇傭，此次蒐集歸納各級民事、行政法院判決、大法官解釋及行政機關函釋後，原本希望草擬「雇傭關係與承攬關係認定指導原則」，但顧慮勞資之間除承攬外，尚有派遣、委任等其他勞務關係類型，為免雇主藉其他形式脫責，所以改以訂定「勞動契約認定指導原則」，只要符合勞動契約內涵，就屬雇傭關係，必須適用勞基法。
勞動部訂定「勞動契約認定指導原則」，從人格、經濟及組織三個從屬性以及判斷勞動契約，三個面向分別有13個、7個及2個指標，另有3個其他判斷參考，總計25個「勞動契約從屬性判斷檢核表」，勞雇雙方可從25項檢核事項判別勞雇關係。若是符合愈多項目，越可合理推論該契約趨近於勞動契約。
人格從屬性中，是從勞工的「工作時間」、「給付勞務方法」及「勞務地點」受到事業單位指揮或管制約束，「不能拒絕雇主指派的工作」、「勞工必須接受事業單位對其考核」、「必須遵守服務紀律及懲處」、「須親自提供勞務」及「不能以自己名義提供勞務」等八項原則判斷。
經濟從屬性，是從「勞工不論工作有無成果，事業單位都會計給報酬」、「勞工無須負擔營業風險」、「勞工不須自行備置勞務設備」、「勞工僅能依事業單位訂立或片面變更之標準獲取報酬」、「勞工僅得透過事業單位提供勞務，不得與第三人私下交易」等五項原則判斷。
組織從屬性，是從勞工須透過與其他人分工才能完成工作等；其他還包含勞工保險、薪資扣繳及相同勞務的勞工契約性質等參考事項。
勞動部提醒，事業單位不要認為與勞工簽訂書面承攬或其他非勞動契約，就不需要遵守勞動法令雇主責任，法院或行政機關不會受契約形式或名稱拘束，仍得就個案事實及整體契約內容，依從屬性高低，實質認定是否為勞動契。勞動部已將上述指導原則通知各縣市政府勞動主管機關及勞檢機關，後續確實依法認定，以維勞工權益。
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