疑吸笑氣致死案件屢見不鮮 經部：明年起「有法可管」

2019-11-19 09:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



圖為警方今年九月在一家KTV查獲7男女吸笑氣開轟趴的笑氣瓶。記者游明煌／翻攝 分享 facebook 吸笑氣致死的社會案件屢見不鮮，經濟部工業局表示，關於工業笑氣的管制，目前已和環保署積極溝通中，就快要完成相關法定程序的處理，預計明年就會上路。

工業局副局長楊志清表示，笑氣若用做醫療用途，一定要拿到衛福部許可才行，但「工業用笑氣」目前確實仍無法可管。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

楊志清坦言，到現在目前法令上對於工業笑氣，仍是沒有強制的法規再進行相關規範。楊志清表示，已經在修法了，目前透過與環保署溝通，希望能夠將工業笑氣納入法條。

楊志清也強調，雖然現在工業笑氣尚無法條可以規範，但確實有發現在旅館使用部分都是用來助性的，且民眾多是從網路上購買，雖然現在還不是違法，但由於工業笑氣會有致命的危險，因此經濟部工業局有跟內政部警政署聯手查緝，會善盡管理責任。