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疑吸笑氣致死案件屢見不鮮 經部：明年起「有法可管」

2019-11-19 09:06經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

圖為警方今年九月在一家KTV查獲7男女吸笑氣開轟趴的笑氣瓶。記者游明煌／翻攝
圖為警方今年九月在一家KTV查獲7男女吸笑氣開轟趴的笑氣瓶。記者游明煌／翻攝
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吸笑氣致死的社會案件屢見不鮮，經濟部工業局表示，關於工業笑氣的管制，目前已和環保署積極溝通中，就快要完成相關法定程序的處理，預計明年就會上路。

工業局副局長楊志清表示，笑氣若用做醫療用途，一定要拿到衛福部許可才行，但「工業用笑氣」目前確實仍無法可管。

楊志清坦言，到現在目前法令上對於工業笑氣，仍是沒有強制的法規再進行相關規範。楊志清表示，已經在修法了，目前透過與環保署溝通，希望能夠將工業笑氣納入法條。

楊志清也強調，雖然現在工業笑氣尚無法條可以規範，但確實有發現在旅館使用部分都是用來助性的，且民眾多是從網路上購買，雖然現在還不是違法，但由於工業笑氣會有致命的危險，因此經濟部工業局有跟內政部警政署聯手查緝，會善盡管理責任。

經濟部環保內政部

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