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吸引與留才排名不佳 國發會：需敞開心胸接納更多人才

2019-11-18 21:28經濟日報 記者楊文琪／即時報導

瑞士洛桑管理學院（IMD）今（18）日發布「2019年IMD世界人才報告」，我排名大幅進步七名，不過，在眾多細項中，人才外流、對外籍人才吸引力、生活成本等項目表現不佳，國發會主委陳美伶表示，在數位經濟的時代不能只考慮台灣，台灣要更國際化，需敞開心胸接納更多人才。

IMD人才報告指標有三大類，「吸引與留住人才」類別中我雖較去年進步三名，而該類別有11個細項，「對外籍技術人才的吸引力」及「人才外流」等兩項，也分別進步了七及五名，但63個國家的排名則分別位於48和46名，所以國發會將這兩個項目都列為「弱勢項目」。

陳美伶說，現在沒有外籍中階技術以上人才可以來，所以在中高階技術人力上是比較不足的，不過，台灣是國際化很強的國家，多元民族是個趨勢，在數位經濟時代，不可能只考慮台灣自己，所以我們要更加國際化，要敞開心胸接納更多人才。而在人才外流方面，陳美伶認為這次是用問券調查的方式做調查，比較主觀，所以排名並不好。

在「生活成本」項目上，63個國家的排名中我位於48名，也屬於弱勢項目，對此國發會官員解釋說，生活成本是指城市的物價、服務、住房等成本，以美國紐約為100的話，我為89.7，而在亞洲國家地區中，中國大陸、南韓、新加坡、日本、香港等，都較台灣為高。

雖然我有幾個項目屬於弱勢項目，但在教育評比（(PISA國家研究中心）、學校重視教育科學（畢業生占比）、經理人報酬、企業員工士氣、衛生與建商環境上，都是受我國的強勢項目，其中教育評比位居第二，是最強的一項。

陳美伶國發會

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