2019年IMD世界人才報告出爐 我排名升至第20名進步七名

2019-11-18 21:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



瑞士洛桑管理學院（IMD）今（18）日發布「2019年IMD世界人才報告」（IMD World Talent Report 2019），在63個受評比國家中，我國排名第20名，較2018年大幅進步七名。而在亞洲地區國家中，我國排名第三，僅次於新加坡（第十名）、香港（第15名），優於南韓（第33名）、日本（第35名）及中國大陸（第42名）。

國發會表示，IMD將人才報告指標分為「人才準備度」、「吸引與留住人才」及「投資與發展人才」等三大類，我國這三大類指標都較去年進步，其中，「人才準備度」大幅提升至第12名，較去年進步15名；「吸引與留住人才」進步三名（第29名），「投資與發展人才」則進步一名（第24名）。

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國發會主委陳美伶說，「人才準備度」是評比一國人才資源的充足程度，共分12細項指標。這次排名大幅躍升，主要是「教育評比（PISA國家研究中心）」排名居全球第二、「學校重視科學教育」採計STEM領域大學畢業生占比，我國高達33%，排名全球第三。者兩項指標為我國優勢項目，顯示近年政府強化引導學生適性學習及大學學生在STEM領域專業能力的培育，已深獲各界肯定。

「吸引與留住人才」的評比，是指一國對於人才吸引與留用方面的努力，共分11細項指標。這次排名上升，主要是「企業員工士氣」、「攬才與留才在企業的優先順位」及「服務業報酬」等三項指標，分別進步了八、七、三名，反映去年以來我相繼修訂「所得稅法」、「產業創新條例」及「公司法」等法規，落實優化稅制及強化企業員工獎酬工具，已強化留才攬才的政策力道，逐步展現成效。

「投資與發展人才」主要評比國家對於人才的投資程度，共分九細項指標。其中「衛生與健康環境」為我國優勢項目，排名第六，較2018年進步八名，顯示我國醫療科技進步、醫學發達、公共環境衛生水準佳，各項健康攸關的軟硬體設施已符合社會需求。