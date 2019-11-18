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藍天：與海康威視無業務往來 且已出清持股

2019-11-18 18:55經濟日報 記者謝艾莉／即時報導

藍天電腦今（18）日於公開資訊觀測站上澄清說明表示，澄清11月15日洞傳媒報導內容，於108年11月13日所公布第3季季報，至9月底公司合併財報內持有杭州海康威視數字技術股份有限公司於深圳證券交易所上市之A股股票（代碼：002415.SZ），計727,065股，市值新台幣約1億元，占海康威視公司流通股份比例0.0078%，以上持股單純係為提高資金運用效益之財務作業。

藍天強調，美國商務部於108年10月8日將海康威視列入美國貿易黑名單，藍天電腦於108年10月15日出清全部持股，處分金額人民幣為2,200萬元人民幣、獲利人民幣400萬元。公司從未參與海康威視之經營，與海康威視亦無任何業務往來，該媒體報導投資夥伴一說，顯屬無稽。

藍天對於洞傳媒屢次刊登與事實嚴重不符，捕風捉影之惡意報導，公司予以嚴正譴責，並已委請律師蒐證，將不排除訴諸法律行動，維護公司權益，以正視聽。

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