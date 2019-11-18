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專家：貿易協議前景未明 人民幣匯率弱勢盤整

2019-11-18 18:10經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋18日發表人民幣市場周評指出，中美貿易協議始終未簽，眼下雙方在關稅取消問題上仍有分歧，但懸而未決的結果已使得市場信心下滑；特別是美國總統態度反覆，人民幣近期漲勢已開始扭轉，市場在缺乏明確指引下，人民幣多頭恐持續觀望。

施力瑋表示，上周離岸在岸人民幣周線回貶，結束連續幾周以來的漲勢，主要造成匯率波動的關鍵因素仍在於中美貿易協議，尤其美國總統川普更一度警告，如協議最終未能達成，將大幅度提高關稅。

市場對於遲遲未能結束的第一階段協議感到憂心，導致購匯買盤陸續進駐，隨後大陸公布10月的宏觀經濟數據表現不佳，疲弱的消費、投資和工業等數據亦拖累市場信心，加重人民幣匯率下行的壓力。

最終離岸人民幣對美元(USDCNH)周線貶值約207點，收在7.0064元，貶值幅度0.30%；在岸人民幣對美元(USDCNY)，周線貶值約166點，收在7.0094元，貶值幅度0.24%。

境內貨幣市場方面，邁入月中繳稅期，且在逆回購維持按兵不動下，各主要質押式回購利率飆升；尤其隔夜利率更飆升近90個基點，雖仍未突破3.00%水平，但市場資金已明顯趨緊。

而在公開市場方面，逆回購交易維持空窗，不過人行另啟中期借貸便利(MLF)，金額人民幣2,000億人民幣，期限1年，累計單周淨投放2,000億元。

此次MLF操作出乎市場預期，一般認為除了對沖稅期緊縮外，更重要的是填補先前10月底未作的定向中期借貸便利(TMLF)資金空缺。另外，本周即將公布貸款市場報價利率(LPR)，定價利率有望隨MLF跟著調降。

至於境外市場，CNH Hibor(香港人民幣拆放利率)在上周波動劇烈，各主要期限利率自周初持續走高，一度達到近兩個月高位，直到境外部分大行陸續釋放資金後，周五的定價與拆借利率才有所回落。目前流動性雖短暫轉好，但仍需嚴防香港問題衍生出的流動性緊張。

市場缺乏明確指引，人民幣多頭恐持續觀望。(本報系資料庫)
市場缺乏明確指引，人民幣多頭恐持續觀望。(本報系資料庫)
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