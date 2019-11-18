專家：貿易協議前景未明 人民幣匯率弱勢盤整

2019-11-18 18:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ／即時報導



交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋18日發表人民幣市場周評指出，中美貿易協議始終未簽，眼下雙方在關稅取消問題上仍有分歧，但懸而未決的結果已使得市場信心下滑；特別是美國總統態度反覆，人民幣近期漲勢已開始扭轉，市場在缺乏明確指引下，人民幣多頭恐持續觀望。

施力瑋表示，上周離岸在岸人民幣周線回貶，結束連續幾周以來的漲勢，主要造成匯率波動的關鍵因素仍在於中美貿易協議，尤其美國總統川普更一度警告，如協議最終未能達成，將大幅度提高關稅。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

市場對於遲遲未能結束的第一階段協議感到憂心，導致購匯買盤陸續進駐，隨後大陸公布10月的宏觀經濟數據表現不佳，疲弱的消費、投資和工業等數據亦拖累市場信心，加重人民幣匯率下行的壓力。

最終離岸人民幣對美元(USDCNH)周線貶值約207點，收在7.0064元，貶值幅度0.30%；在岸人民幣對美元(USDCNY)，周線貶值約166點，收在7.0094元，貶值幅度0.24%。

境內貨幣市場方面，邁入月中繳稅期，且在逆回購維持按兵不動下，各主要質押式回購利率飆升；尤其隔夜利率更飆升近90個基點，雖仍未突破3.00%水平，但市場資金已明顯趨緊。

而在公開市場方面，逆回購交易維持空窗，不過人行另啟中期借貸便利(MLF)，金額人民幣2,000億人民幣，期限1年，累計單周淨投放2,000億元。

此次MLF操作出乎市場預期，一般認為除了對沖稅期緊縮外，更重要的是填補先前10月底未作的定向中期借貸便利(TMLF)資金空缺。另外，本周即將公布貸款市場報價利率(LPR)，定價利率有望隨MLF跟著調降。