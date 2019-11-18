輔導Uber不賣力？ 駕駛中市府抗議

2019-11-18 18:12 台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導



Uber輔導合法期限11月底到期，百位駕駛認為市府以技術阻擋多元計程車的合法申請，前往市府廣場舉牌抗議。（photo by 劉東皋／台灣醒報） 分享 facebook 「無牌可掛，多元變騙局」！18日超過300名Uber司機集結台中市府廣場，高舉「台中市府技術阻擋多元」等標語抗議，交通部訂定「Uber條款」的輔導期限將於本月底截止，但台中市開放的多元計程車隊不但車隊少，還有限額上路的限制。交通局長葉昭甫澄清說，並無車數限額，市府秉持開放及納管原則，協助Uber駕駛合法。

18日上午9時半市府廣場即集結了小客車租賃駕駛，手舉標語抗議交通局的怠惰，將造成1500名司機家庭生活遭困。

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「台中職業駕駛陣線」代表王呈功表示，台中市已有超過800位駕駛遵循交通部政策，考取計程車執登。但台中市最近一個多月才開放多元計程車隊，車隊少，且還以行政程序設下15輛車的上路限制。原本大家等著要轉型，卻又遇上多元車隊的車輛數上限，可以靠行的牌照又嚴重不足等問題。

王呈功認為，市府是刻意以行政程序推拖，如同技術阻攔駕駛轉型合法。全國網路平台代僱駕駛自救會召集人李明達則說，自救會早就注意到台中沒有多元計程車隊及牌照不足問題，並多次提醒交通部與台中市府，但都未獲積極回應。

對此，交通部表示，今年公布Uber合法營運原則為「車合法、人合法、平台納管」。交通局長葉昭甫澄清說，多元計程車徵求公告並沒有限制車額數；完全由車隊評估自車營運情況，交通局並無限額要求。

對於交通部的回應，司機仍不滿意，認為政府任憑業者哄抬、阻攔，中央修法修半套，司機轉型根本淪為政府的政績口號。台中市府作為計程車地方主管機關，更有責任督促交通局加速行政作業、檢討當地牌照政策，研擬方案幫助司機落實轉型。

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