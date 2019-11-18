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神隆與百特針劑製劑策略聯盟 首項產品成功在美上市

2019-11-18 16:52經濟日報 記者陳書璿／即時報導

台灣神隆(1789)與國際藥品大廠百特醫療產品股份有限公司(Baxter)締結策略聯盟，合作開發、製造及量產癌症針劑藥品傳來好消息。由神隆研發、百特銷售用於化療病人止吐輔助用藥的福沙匹坦(Fosaprepitant Dimeglumine)針劑製劑已於2019年11月初正式在美國上市。

神隆表示，這項產品獲得美國食品藥物管理局(U.S. FDA)認可，成為在第一次審查週期(First cycle )就通過上市許可(First Cycle Approval)的藥證申請案件，顯示神隆已具備無菌針劑製劑產品開發的實力。

神隆與百特仍將持續進行其他主要療效包含肺癌、多發性骨髓瘤、乳癌等產品的合作案，對於這次產品可以順利在美上市，神隆與百特雙方都感到振奮，接下來會依照計畫全力投入各項產品的研發，這些產品預期將會增加神隆在開發高複雜度針劑製劑產品的實力及研發經驗，同時豐富百特公司現有的學名藥針劑產品線。

台灣神隆總經理蘇崇銘表示，神隆這幾年在針劑製劑產品的開發方面累積許多經驗，針劑領域的努力成果也逐步展現，預期將可為公司未來的營運注入成長的養分。

近年積極轉型為全方位藥廠的台灣神隆，除了擁有供應全球原料藥市場超過20年經驗，始終以國際級的品質與專業服務廣獲各界認可為目標。

神隆表示，百特在全球無菌藥物生產及製造位居領導地位，其產品流通於美國各級醫療院所，同時專精於提供多元的高附加價值針劑學名藥製劑產品，並致力於為有迫切醫療需求的病患開發緊急藥物包括：高製造門檻的抗腫瘤、預充填混合型抗感染、止痛針劑及急重症所需之針劑製劑。

神隆與百略未來將結合關鍵的競爭優勢，持續積極投入與其他製劑產品開發，深耕全球針劑市場，協力爭取高技術門檻癌症針劑學名藥的商機，創造雙贏局面。

神隆學名藥癌症

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