華夏今法說會 林漢福：PVC最壞的時間已過去

2019-11-18 16:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ／即時報導



華夏今（18）日舉行法說會，副董事長林漢福表示，PVC最壞的時間已經過去，原本預期第3季要很好，但比預期保守一點；第4季雖然各種因素加入，大環境很難改變，但最壞的情況已經過去，華夏經營團隊也會努力在大環境變化中突圍，對於第4季的看法還是相對樂觀。

華夏主要產品為PVC、VCM及鹼氯。EDC價格相對便宜，對於華夏營運有幫助，重要還是在PVC需求及成長，還有鹼的去化，PVC目前的市況還不錯，是需求略大於供給；不過，鹼的價格還是呈現下滑。

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今年PVC市場行情被壓抑，有一些遞延因素；化學品的部分，液鹼、鹼氯已經度過比較艱難的時間，全球景氣不佳，主要燒鹼市場價格跌至四年來新低，展望第4季，台灣市場酸鹼產銷維持平衡，第4季鹼價仍保持穩定。

展望第4季，受到相關的環保限制考量，中國的PVC價格優於東北亞市場，主要是10月底內蒙三聯電石法PVC廠爆炸影響，PVC內貿價格比東北亞市場亮麗，印度2019年經濟成長低於預期，但PVC進口需求受基礎仍維持成長，10月底因農業灌溉需求逐步啟動，會推動第4季一波採購潮。

在PVC加工品的部分，受惠於國內積極擴大基礎建設，包含橫向高速公路延伸、汙水下水道、離岸風電、舊市區都更、危老改建等各公共工程，再加上台商回流需求，第4季PVC管材及門板銷售展望持續看好。