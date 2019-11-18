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重視員工權益 台鐵局與台灣鐵路企業工會簽團體協約

2019-11-18 15:57經濟日報 記者楊文琪／即時報導

交通部台鐵局與台灣鐵路工會，自1989年起每月定期召開團體協商會議，在團協代表共同努力下，終於今（2019）年7月31日第297次會議中通過全部共57條條文，並於今（18）日舉辦簽約儀式，在交通部長林佳龍及勞動部長許銘春共同見證下，由台鐵局長張政源及鐵路工會理事長張文正代表簽約。

台鐵局與台灣鐵路工會簽署團體協約的主要目的在提升員工權益及改善勞動條件，同時也能兼顧疏運任務，保障民眾乘車安全，經勞資雙方多年持續努力溝通謀求共識，終能談定配合兩次勞動基準法重大修正及更貼切於勞資雙方之條文。

這次的團體協約，與員工最息息相關的工作班制、休假請假及投票日出勤等重點：

一、工作班制由各業別依業務特性及勞動基準法第30條規定進行勞資協商，訂定更優於勞動基準法規定之工作時間。

二、休假、請假從優：本局員工一體適用勞動基準法與勞工請假規則，惟其它法令(如：公務人員請假規則)有較優規定，從優適用。

三、投票日出勤工資從優給付：輪班制人員及乘務人員投票日出勤八小時以內加給一日工資。

團體協約的簽署以激勵員工及凝聚向心力，讓員工適才發展安居樂業，台鐵局未來仍持續與工會維持良好的溝通互動，共同為和諧的勞資關係與更好的員工權益而努力，並創造勞資雙贏和諧之工作環境，維護鐵路行車安全與旅客權益，共創鐵路事業新願景。

台鐵投票

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