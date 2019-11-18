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台商回台投資達7千億？經濟部：還沒看到海外資金匯入

2019-11-18 15:00經濟日報 記者黃靖文邱力行／即時報導

貿易戰重整全球供應鏈布局，政府趁勢向台商招手，推出歡迎台商回流投資方案，經濟部統計台商回台投資金額達將近7千億新台幣，但立法院財委會今(18)日針對海外資金回台現況進行專案報告，經濟部次長林全能坦言，回台的台商都是使用本地資金，目前為止還沒有看到海外資金匯回，財政部長蘇建榮也表示，台商態度都仍在觀望，可能要到過年後才會明確表態。

台商經濟部外資

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