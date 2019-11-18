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台銀、土銀、輸銀三國營銀行 舉行團體協約聯合簽約

2019-11-18 12:16經濟日報 記者陳美君／即時報導

台銀土銀、輸出入銀行三家國營行庫為提升員工權益，穩健良好的勞資關係，打造勞資和諧的職場環境，今(18)日於台銀公庫部舉辦三家國營行庫團體協約聯合簽約典禮。

台銀由董事長呂桔誠代表、土銀由董事長黃伯川代表、輸出入銀行由理事主席林水永代表，分別與台銀企業工會、土銀企業工會、輸銀行企業工會簽訂團體協約，並在立法院院長蘇嘉全、財政部常務次長阮清華、勞動部政務次長林明裕等共同見證下，完成簽約儀式。

台銀、土銀、輸出入銀行與工會秉持互信、互重原則多次進行協商、溝通，順利完成團體協約之修訂。本次團體協約修訂，係配合「勞動基準法」之修訂，保障員工權益，持續改善勞動條件，激勵員工士氣，創造更亮眼的績效。

台銀、土銀、輸出入銀行共同經由團體協約之簽約，除確立勞資雙方權利義務之規範，創造勞資雙贏的良性循環，奠定企業的永續經營實力外，也為穩定的勞資關係，促進勞資和諧，保障勞資權益等，寫下展新的一頁。

台銀土銀勞動部

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