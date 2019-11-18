修礦業法三讀無望 沈榮津指出「最大癥結點」是這個
2019-11-18 11:49
經濟日報 記者葉卉軒
／即時報導
礦業法修正草案遲遲無法在立法院本會期三讀通過，經濟部長沈榮津今（18）日表示，目前共有13個修法版本，雖歷經四次黨團協商，但各利害關係人仍無法取得共識，是最大的癥結點。經濟部次長王美花則說，如要等到新會期，經濟部仍是樂意就此政策和大家對話。
礦業法修法持續卡關，眼看立法院本會期即將結束，近期環團四處陳情呼籲，儘速修法，否則得等到新會期從頭來過。
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沈榮津今在立法院經委會受訪時表示，主要是修法版本太多，各利害關係人難以取得共識，包括原民的部分、原民會的部分、原民的組織以及環團的部分，還有企業、政府大家的看法都不一致，所以沒辦法取得共識，這是一個主要問題的癥結所在。
王美花則說，行政院版草案在國際上已是相當高標準，做了很多處理，不過委員仍有意見，例如院版納入礦權展限需落實原住民諮商同意權，經部認為停工並不合理，但有委員的提案內容，在實際上會沒有辦法執行。
王美花表示，先前已做了很多修正與討論，如要等到新會期，經濟部仍是樂意就此案與大家對話，但也希望大家參考其他國家規定，政院版已經具有很大的善意，若「喊到兩邊沒辦法兼顧」，她認為這不是台灣應該做的。
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