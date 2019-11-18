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華爾街捷徑：中共發大財 美國投資人竟推一把？

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嚇阻「洗產地」 貿易法修法提高罰鍰上限至300萬元

2019-11-18 11:37經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

針對美中貿易戰，立法院經濟委員會今（18）日討論通過「貿易法部分條文修正」，為有效嚇阻「洗產地」，將現行貿易法第27條之2和第28條原新台幣3萬元以上30萬元以下的罰鍰，修法提高罰鍰上限至300萬元，並將拼本會期三讀通過。同時，經濟部沈榮津也透露，經濟部將針對中小企業加速投資行動方案進行加碼，但詳細金額和方案內容，近日由行政院統一對外公布。

綠委陳亭妃今日手拿軍靴進行質詢，她指出，「Made in Taiwan」標籤用手一摳就掉了，綠委郭國文則說，日前外媒報導中美貿易戰轉單效應台灣受惠最多，但這究竟是轉單效應，還是洗產地？

郭國文表示，「MIT」是我們的品牌，一定要自己顧，不能等別人抓到，我們才來查緝。沈榮津也承諾，經濟部一定會顧廠商，不讓廠商孤單。

沈榮津強調，本次貿易法修法即為了遏止將中國大陸產品改標以台灣為產地，或申請及使用不實產證的違規行為，強化明確規範，促進檢舉不法及提高罰鍰。另為強化管制戰略性高科技貨品，今日通過的貿易法部分條文修正也提高違法的罰鍰額度。

此外，經濟部政務次長王美花表示，今日修正通過的貿易法部分條文修正，對台灣現在有更多對外貿易情況下是好的，且由於這次的修法沒有什麼爭議，這個會期應會三讀通過，若明年有被抓到的案件，即適用新法，而從30萬元提高到300萬元是非常重的處罰，相信對廠商會有一定的嚇阻作用。

根據經濟部資料顯示，近來查獲廠商違規使用不實原產地證明書供中國大陸產品使用，規避外國對中國大陸產品課徵反傾銷稅等行為，也導致歐盟對台灣廠商及多項產品，例如太陽能產品、螺絲、鋁製輪胎圈、自行車等展開調查。

經濟部進一步指出，此外，美國依301條款對中國大陸產品課徵額外關稅，也導致不肖業者將中國大陸產品運至台灣，並以「Made in Taiwan」之名再輸往美國，規避美對中課徵的額外關稅，確實嚴重影響貿易秩序及台灣產品在國外的商譽。

經濟部沈榮津

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