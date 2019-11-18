台商回台投資統計6971億元 經部坦承還沒看到資金匯入

2019-11-18 11:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／即時報導



根據經濟部統計，截至11月15台商回台投資資金6900多億元，但是經濟部次長林全能在立法院財委會上接受立委曾銘宗質詢時坦承，雖然台商回台投資預計七成以上會用國內資金，三成是國外資金回來，但截至目前為止還沒有看到海外資金匯入。

媒體報導台商回流金額大爆發，根據經濟部預計，台商回台的投資總金額，將有機會逼近7000億元，已經有超過150家企業決定回來投資。

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曾銘宗在財委會質詢時表示，政府過於會行銷，因為很多廠商跟他反應，這是把台灣上市公司本來就有的擴廠數字都加進去了。

林全能表示，統計顯示台商回台投資申請金額6971億元，其中5880元是上市公司，其他的是非上市公司，而且八成是台商要回來的新投資，不是上市上櫃公司的擴充計畫，裡面有七成以上會用國內資金，三成是國外資金回來。

曾銘宗又問，那預估三成資金何時可以匯回？林全能表示，申請通過計劃有三年執行時間，今年會有2250億元落實在投資，目前都是用國內資金先運用，「國外資金匯款進來目前沒有看到」。

曾銘宗說，「0對不對」？說了半天七成國內自有資金，三成國外匯款回來 ，但最新統計資料「是0對不對」？並質疑經濟部不斷發布消息，說台商回流資金大爆發，這樣會不會太誇張？