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Uber條款輔導期限到 300司機怒吼「沒活路」

2019-11-18 10:53聯合報 記者陳秋雲／即時報導

中央「Uber條款」輔導期限將屆，300UBER司機手今集結台中市府前廣場，身穿白衣、手拿標語怒吼「無牌可掛、多元變騙局」、「台中市府怠惰、技術阻擋多元」、「職業司機失業 市長要負責」要求依法協助網路平台代僱駕駛轉做多元計程車，讓台中1500 UBER司機家庭有活路！交通局專委許昭琮代表接受陳情書，強調中市府推多元方案助業者轉型。

交通部訂定俗稱「Uber條款」的輔導期限將於11月30日截止，為因應法規，台中市政府交通局革新計程車產業，開放「多元化計程車」成立，今年5月公吿開放申請，協助Uber走向合法納管。

「台中職業駕駛陣線」提出三大訴求，1. 立即解除多元車隊車輛數限制，讓有執登、有牌照的司機可以立即入隊上路。2. 一周內（11/25前）提出計程車牌照不足的解決方案，儘快讓考取執登駕駛都能掛牌上路，滿足車合法的政策。3. 上述兩項問題未解決前，對於已考取執登、但無法掛牌轉多元的駕駛不予開罰。

交通局長葉昭甫表示，前市府未曾開放多元化計程車在台中營運，當時全國六都也僅台中市未開放，市長盧秀燕上任後為提升計程車產業革新，開放多元化計程車成立，透過不同的經營與服務模式，讓台中市民有不同的搭乘選擇。

「台中職業駕駛陣線」代表王呈功指出，台中市遵循交通部政策逾800名駕駛考取計程車執登，UBER也公佈了未來使用系統的車隊，大家等著轉型，但能成功轉入多元的人數少之又少，最主要是多元車隊有車輛數上限、可以靠行的牌照嚴重不足。

雖然他考過執登，但台中市近一、二個月才開放多元計程車車隊，車隊少，市府的行政程序還設下15輛車額的限制，必須等到15輛上路一個月後才能有新的司機入隊。

葉昭甫澄清，多元計程車徵求方案非外界謠傳有限車額數，完全由有意願參與評選的車隊評估自身營運情況，於申請時提報。市府支持並歡迎業者循管道取得合法經營許可，共同加入計程車運輸服務。

陣線批市府明明可以有所作為卻推拖行政程序，儼然是技術阻攔；加上台中市剩餘可靠行的空牌照本來就少，全台第二大人口的都市卻只有300餘張，計程車行車牌資訊也不透明，大家根本無路可去！

全國計程車牌照數量總量管制原則下，中央交通部考量國內部分縣市供過於求，有些則不敷使用，10月1日首度修正「汽車運輸業管理規則」第91-2條，由兩地計程車客運商業同業公會共同報，經兩地的公路主管機關同意後，即可跨越行政區過戶。

全國網路平台代僱駕駛自救會發言人李威爾表示，在這個問題上，中央和地方都有行政怠惰之過。他指出，跨縣市牌照交易，雖然交通部己經修法推動，但這個政策公告出來卻設下交由兩地公會都同意的門檻，公會為了把持牌照交易價格根本都不願意接受跨區活化，多次與交通部長官溝通也未見中央去推動落實，全任憑業者哄抬、阻攔，中央修法修半套，司機轉型根本淪為政府的政績口號！

他說，台中市府作為計程車地方主管機關，更有責任督促交通局加速行政作業、檢討當地牌照政策，研擬方案幫助司機落實轉型。

逾300名UBER司機在台中市府前集結，指司機依法轉多元卻進入無門！記者陳秋雲/...
逾300名UBER司機在台中市府前集結，指司機依法轉多元卻進入無門！記者陳秋雲/攝影
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逾300名UBER司機在台中市府前集結，指司機依法轉多元卻進入無門！市府交通局專...
逾300名UBER司機在台中市府前集結，指司機依法轉多元卻進入無門！市府交通局專委接陳情書。記者陳秋雲/攝影
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逾300名UBER司機在台中市府前集結，指司機依法轉多元卻進入無門！記者陳秋雲/...
逾300名UBER司機在台中市府前集結，指司機依法轉多元卻進入無門！記者陳秋雲/攝影
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計程車Uber

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