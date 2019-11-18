明年APEC由馬來西亞主辦 沈榮津：目前還不明朗

2019-11-18 10:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／台北即時報導



經濟部長沈榮津表示，目前還不明朗化，期待下一個主辦國馬來西亞的規劃。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 智利因首都聖地牙哥爆發大規模抗議，10月30日宣布，取消原本要在智利首都主辦的亞太經濟合作會議（APEC）峰會。這是APEC自1989年成立以來，首次臨時喊卡，而2020年將由馬來西亞主辦。

對此，經濟部長沈榮津表示，目前還不明朗化，期待下一個主辦國馬來西亞的規劃。