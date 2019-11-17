大聯大公開收購文曄 陸行之提四大觀察重點

2019-11-17 15:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ／台北即時報導



針對大聯大公開收購文曄部分股權，前外資知名分析師陸行之在臉書貼文指出，應有四大觀察重點，包括德儀事件的作用、收購價格溢價幅度、後續談判以及合併綜效。

首先，德儀擬於明年底終止大聯大、文曄的代理權，而大聯大要公開收購文曄，陸行之表示，這是抱在一起取暖的概念，還是透過併購題材拉高估值？

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其次，不同於國巨併購美國Kemet，以及大聯大過去幾次合意併購，陸行之認為，在台灣敵意併購的溢價幅度這麼低，成功機會老實說不大。

第三，陸行之說，大聯大目前手上只有98億的新台幣現金，宣布要買270億元市值的公司，只能買36％，感覺大聯大是要先買一些股數，再逼著文曄上談判桌，改成合意換股才是最後手段，要不然就是大聯大已經透過私下合作，找到檯面下合併文曄的夥伴。

最後，陸行之提到，海思因為先前矽品被併購，不斷加大扶植長電，台灣兩大半導體通路商合併，是否能通過中國的反托拉斯法，是利是弊還要繼續觀察。

大聯大擬於12月12日前，以每股45.8元價格，公開收購文曄最高三成股權，大聯大將最多為此砸下新台幣81.11億元，以宣布時的股價來計算，溢價幅度約26.8％。

大聯大強調，此項收購為財務性投資，沒有規劃再繼續增加持股，也沒有規劃要進入其董事會，希望逐步開啟良性對話。除為維護股東權益的必要外，目前並沒有任何意圖影響文曄公司經營的計畫或想法。且這跟德儀一事沒有關聯，也無涉產業整併或整合。

從公開收購的消息公布至今，文曄僅公告獲悉大聯大擬公開收購其普通股，事先並不知情，還沒有更多公開動作。

大聯大與文曄是台灣前兩大半導體通路商，因此大聯大公開收購文曄股權一事，不只半導體通路業界關心，因為牽涉到未來採購情形，下游客戶端也頗為注意相關動態。業界人士大多持續觀察，針對股權分布可能變化，大聯大與文曄之間是否會有攻防。同時，在大聯大既有財務投資規劃之外，後續是否可能有更多意料之外的發展。