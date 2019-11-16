親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

12強／震驚！洪一中決定辭教頭 向球迷說抱歉

陳冲：進入數位時代證交法需有新思維

2019-11-16 15:23聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

新世代金融基金會董事長陳冲表示，證交法到現在50年來，進入數位時代，不能用50年...
新世代金融基金會董事長陳冲表示，證交法到現在50年來，進入數位時代，不能用50年前思維來看同樣的問題。 圖／聯合報系資料照片
分享

證交法邁入第50年，前行政院院長、新世代金融基金董事長陳冲今主持「證券交易法半世紀回顧與展望」研討會，他受訪時表示，證交法到現在50年來，進入數位時代，思維應該要改變，像是內線交易部分內線人做交易前就先揭露。

陳冲表示，證交法到現在50年來，進入數位時代，不能用50年前思維來看同樣的問題，有些事情以前不能談的現在可以談。像是內線交易，在消息成立前做很多交易行為，內線人是否該受法律規範？這中間很多官司纏訟十幾年都沒結果，有的該判刑卻判無罪，有的認為很無辜的卻判有罪，變成對內線交易實質重大消息何時要揭露的問題。

陳冲指出，反過來思考，若不針對消息本身，而是針對內線人做交易就先揭露，一個內部人願意做交易本身就是重大訊息，背後原因就先不管，先向所有投資大眾揭露他12小時或24小時後要做賣或買，大家就會想說他為何賣這麼多或買這麼多，「以前這種想法很多學者都反對，以前消息出去可能要過3天或3個月大家才知道，但現在數位時代，這種消息傳播很快，因為通訊太過發達。」

但陳冲認為，要全部解決內線交易還是需靠司法調查，但至少可不讓案件糾纏在消息成立或不成立的問題，「很多案子都是卡在消息成立的時間，開會時間或是單位已審定等，這中間有很多始點，然後再加一個哪一個時間比較早，其實沒有必要花這麼多社會成本與司法成本。」

此外，陳冲也建議，可如豪威測試(Howey Test)一樣把基本原則寫出來，「現在我國證交法只是列舉幾樣，主管機關說是就是、說不是就不是，這就是不確定因素，我認為很可惜，定性很重要。」另可參考像澳洲等英美法系國家，修法前先有白皮書，請大眾表示意見，而不是只有少數人在修法，讓社會大眾都可以參與，確認後就按照裡面的內容通過立法程序，「避免立法委員改一個字就整個翻盤的狀況。」

陳冲內線交易

相關新聞

群創之後…台商回流已無大魚 進高原期

2019-11-15 23:58

台商回流投資 衝8,000 億元

2019-11-15 23:28

八中小企 加碼台灣28億

2019-11-15 23:26

中高齡就業專法三讀

2019-11-15 23:25

國發基金公平價值 季增50億

2019-11-15 23:24

核三1號機大修傳水位低訊 補水後恢復正常

2019-11-15 17:40

勞檢外送員17天迄今未開罰 職安署：下周移送縣市府

2019-11-15 17:21

2018年全國研發經費6,160億元 年增7.2%

2019-11-15 14:56

勞保老年、生育給付 事業單位將可線上代辦

2019-11-15 14:41

舊制退休金結清入新制？先搞懂優缺點

2019-11-15 13:45

勞工退休金帳戶千萬 一年分紅80萬元這樣做到的

2019-11-15 13:42

大同回應華映工會陳情 對員工處境表示同情

2019-11-15 11:52

不要債權！650名華映前員工上街頭 籲大同出面解決問題

2019-11-15 11:32

台商回台投資「高原期」已到 沈榮津：目前已無大咖

2019-11-15 11:25

進出口都衰退！市值6千億企業大打碎鏈對策

2019-11-15 09:54

談2020年景氣 羅智先：管好自己就好

2019-11-15 20:56

華映遭資遣員工抗議欠薪 大同允依法協助

2019-11-15 14:41

臺灣嚴選好物向南走 商研院引領臺灣優質品牌，新南向覓新商機

2019-11-15 09:20
看更多

熱門文章

還是想存人民幣？這幾家銀行利率最高

2019-11-15 17:55

輝達、應材報喜 台系鏈吃補

2019-11-16 00:04

鋼市拐點到 台塑河靜開漲盤

2019-11-15 23:41

第19屆公共工程金質獎 共40件得獎

2019-11-15 16:04

宏碁：張善政16日起辭去公司獨立董事

2019-11-15 17:36

群創光電鮭魚返鄉投資南科537億 增1130個就業機會

2019-11-15 15:59

ATM面臨存亡關頭 央行掛保證免驚

2019-11-15 21:19

華固董座看房市 市場已經天亮了

2019-11-16 03:55

台灣之星：5G時代 歡迎電信三雄合作

2019-11-15 23:31

五半導體業者擴產 設備商沾光

2019-11-15 23:53

群創之後…台商回流已無大魚 進高原期

2019-11-15 23:58

金融業對港曝險 重返兆元

2019-11-16 03:48

游資充裕 債市寫三大驚奇

2019-11-15 23:31

中高齡就業專法三讀

2019-11-15 23:25

談明年景氣 羅智先：愈看愈複雜 公司營運「平安就好」

2019-11-15 20:42

伺服器出貨熱 顯示卡看淡

2019-11-15 23:52

台商回流投資 衝8,000 億元

2019-11-15 23:28

羅智先：明年景氣愈看愈複雜

2019-11-16 00:00

公銀搶發卡 連結數位帳戶

2019-11-16 03:48

華固董事長鍾榮昌愛打小白球 征戰五大洲

2019-11-16 03:55

美中競邀台積設高階廠

2019-11-15 23:53

歐盟明年起加強追稅 會計師、律師也要協助申報

2019-11-15 21:11

資金匯回 金管會三招管控

2019-11-15 23:27

無懼星宇將開航 長榮航：拚每周飛北美100航班

2019-11-15 17:54

華固成軍30年 營建資優生 創造三贏

2019-11-16 03:54

統一時代百貨愛Sharing點燈活動 羅智先偕夫人恩愛出席

2019-11-15 20:24

中鋼22日開盤...市場指標

2019-11-15 23:37

談2020年景氣 羅智先：管好自己就好

2019-11-15 20:56

有線電視斷訊風暴再起 全國數位22日起22頻道恐斷訊

2019-11-15 21:28

汽車零件降稅案 下周闖關

2019-11-15 23:30

勞檢外送員17天迄今未開罰 職安署：下周移送縣市府

2019-11-15 17:21

ICT企業人權評比 台積電排第10

2019-11-15 23:58

台金融業在港曝險額重返兆元大關 金管會緊盯

2019-11-15 19:38

明台產攜中華電 推超優惠漫遊

2019-11-15 22:45

人民幣存款年息 最高2.65％

2019-11-16 00:24

長榮飛北美 拚每周100班

2019-11-15 23:31

人民幣存款降至五年半新低

2019-11-16 03:49

高收債重回投資人懷抱？投信提醒當心這些事

2019-11-15 21:02

八中小企 加碼台灣28億

2019-11-15 23:26

佳能國際拚轉型 打造通路新事業平台

2019-11-15 18:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top