陳冲：進入數位時代證交法需有新思維

2019-11-16 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



新世代金融基金會董事長陳冲表示，證交法到現在50年來，進入數位時代，不能用50年前思維來看同樣的問題。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

證交法邁入第50年，前行政院院長、新世代金融基金董事長陳冲今主持「證券交易法半世紀回顧與展望」研討會，他受訪時表示，證交法到現在50年來，進入數位時代，思維應該要改變，像是內線交易部分內線人做交易前就先揭露。

陳冲表示，證交法到現在50年來，進入數位時代，不能用50年前思維來看同樣的問題，有些事情以前不能談的現在可以談。像是內線交易，在消息成立前做很多交易行為，內線人是否該受法律規範？這中間很多官司纏訟十幾年都沒結果，有的該判刑卻判無罪，有的認為很無辜的卻判有罪，變成對內線交易實質重大消息何時要揭露的問題。

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陳冲指出，反過來思考，若不針對消息本身，而是針對內線人做交易就先揭露，一個內部人願意做交易本身就是重大訊息，背後原因就先不管，先向所有投資大眾揭露他12小時或24小時後要做賣或買，大家就會想說他為何賣這麼多或買這麼多，「以前這種想法很多學者都反對，以前消息出去可能要過3天或3個月大家才知道，但現在數位時代，這種消息傳播很快，因為通訊太過發達。」

但陳冲認為，要全部解決內線交易還是需靠司法調查，但至少可不讓案件糾纏在消息成立或不成立的問題，「很多案子都是卡在消息成立的時間，開會時間或是單位已審定等，這中間有很多始點，然後再加一個哪一個時間比較早，其實沒有必要花這麼多社會成本與司法成本。」

此外，陳冲也建議，可如豪威測試(Howey Test)一樣把基本原則寫出來，「現在我國證交法只是列舉幾樣，主管機關說是就是、說不是就不是，這就是不確定因素，我認為很可惜，定性很重要。」另可參考像澳洲等英美法系國家，修法前先有白皮書，請大眾表示意見，而不是只有少數人在修法，讓社會大眾都可以參與，確認後就按照裡面的內容通過立法程序，「避免立法委員改一個字就整個翻盤的狀況。」