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國發基金核准 機械設備輸出貸款300億額度

2019-11-15 21:10經濟日報 記者林于蘅／即時報導

國發基金今（15）日召開管理會，通過機械設備輸出貸款加碼額度至300億，並調降貸款利率上限，減輕業者還款負擔。同時，也一件上市櫃生技公司投資案及機械設備融資計畫。

國發基金表示，今日管理會通過續辦機器設備輸出貸款方案，額度擴大至300億元，較上期額度加碼100億元，並調將利率為國際參考利率加碼2.5%為限。同時通過一件上市櫃生技公司投資案及一件機械設備融資計畫，配合政策輔導機器設備輸出，協助出口廠商。

國發基金說明，新制機械設備輸出貸款方案，利率規範以美元及其他外幣貸款利率按OECD公告之商業參考利率（CIRRs）或六個月期LIBOR利率為基礎加碼，採固定或機動計息加碼後的利率，以六個月期LIBOR利率或六個月期TAIFX3 OFFER RATE利率加碼2.5%為上限。

國發會強調，政府面對機械業者身處困境，各部會依照不同職權提供協助，國發基金提供代款優惠專案，主要由中國輸出入銀行配合執行，提供業者資金調度的充裕空間；而輸銀為財政部100%持有銀行，另外也有提供保險業務，全面協助業者減輕出口風險。

國發基金並說明，今日通過某生技公司的產業創新轉型投資案，由於為上市櫃公司，應由公司方面發布重訊，不過，國發基金基於支持該公司致力產品創新業務，因此核准投資案。

國發基金生技國發會

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