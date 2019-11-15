印花稅法廢止案 綠委：本會期來不及

2019-11-15 20:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ／台北即時報導



因應工商團體訴求，行政院將《印花稅法》廢止案列為重點法案，然而民進黨立委施義芳今（15）日接受電訪指出，有鑑於本次立法院會期所剩時間不多，印花稅法廢止案恐怕「不太來得及」，難以如期通過。

行政院日前拍板印花稅法廢止案，卻因此案影響地方稅收，中央雖已承諾透過特別統籌分配稅款補足，仍引發各地方政府反彈。從2018年稅收統計觀察，全國印花稅收約入為121億元，六都加總約99億元，以台北49億元最多。

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然而適逢立法院預算會期，各委員會主力審查行政部門預算，會期雖至12月底，但為配合總統、立委選舉，立法院依慣例將提前暫停開會，施義芳指出，本次會期將會持續到12月17日左，每個法案於委員會通過後，通常需要一個月政黨協商期，若法案在11月17日前仍未送出委員會，恐怕難以排入院會審查。

此次會期財政委員會由施義芳、國民黨立委費鴻泰擔任召委，下周將由費鴻泰輪值。針對印花稅法廢止案能否排案，施義芳表示，截至本周仍未接獲黨團進一步通知，有鑑於本次立院會期所剩時間不多，「可能不太來得及」。