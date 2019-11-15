親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

靠韓粉衝票？謝龍介不分區立委排序成吳敦義保護棒次

國發基金第3季季報 新增投資51億元

2019-11-15 17:37經濟日報 記者林于蘅／即時報導

國發基金今（15）日發布第3季季報，除按預算計畫繳庫25億元，並新增投資台企銀50億元及龍德造船1億元，直接投資成本達578.75億元，季增51億元。另外，由於投資標的股價穩定成長，直接投資的52家企業公平價值季增50.5億元，屬於國發基金未實現盈虧。

根據季報，截至9月底，國發基金淨值5760.08億元，加計繳庫2482.92億元，合計8243億元。官員指出，國發基金在第3季繳庫金額25億元，是依照今年編列繳庫預算數為50億元的計畫執行，由於去年大賺近160億元，因此，分別在上下半年各繳回25億元，剩餘金額續留投資使用。

在直接投資部分，國發基金第3季直接投資家數新增二家至52家，投資成本為578.75億元。包括股票上市櫃公司達29家、興櫃及公開發行公司各三家，並有17家尚未公開發行公司。

國發會官員表示，台企銀增資案是國發基金配合財政部報行政院專案核可的投資計畫，已在今年8月完成撥款，投資金額50億元，持股比率為5.87%。

國發基金官員說明，台企銀屬中小企業的專業銀行，配合許多政府政策協助中小企業發展，國發基金透過參與其增資案提高台企銀的資金量能及自有資本適足率，使其未來在申請新的業務或開設分行比較容易過關，也讓他對中小企業放款的資金調度更容易。

至於龍德造船，官員指出，該公司規畫在宜蘭蘇澳港區投資興建智慧造船廠第六廠，辦理現金增資4.5億元，國發基金配合政府5+2產業創新計畫及國艦國造政策，在今年7月撥款參與該公司現金增資約1億元，促進造船產業發展。

國發基金季報並指出，直接投資的52家企業，依一般公認會計準則估列之公平價值為4,663億元。官員說明，國發基金投資持股過程中，因受股價波動而影響公平價值，屬於未實現之盈虧額，由於第3季投資標的的股價整體穩定成長，因此，季增達50.5億元，較原始投資成本增加4,084.3億元。

在投資創投部分，目前累計已投資81家創投業者，累計轉投資3,706家企業，國發基金轉投資金額累計達1,333.4億元。依政策調整投資，國發基金早年投資的創投公司，主要集中在半導體、軟體工業、傳產、生技等產業，近年轉向以綠能、文創、雲端運用、物聯網等產業創投。

國發基金創投

相關新聞

不要債權！650名華映前員工上街頭 籲大同出面解決問題

2019-11-15 11:32

勞檢外送員17天迄今未開罰　職安署：下周移送縣市府

2019-11-15 17:21

勞保老年、生育給付 事業單位將可線上代辦

2019-11-15 14:41

華映遭資遣員工抗議欠薪 大同允依法協助

2019-11-15 14:41

舊制退休金結清入新制？先搞懂優缺點

2019-11-15 13:45

大同回應華映工會陳情 對員工處境表示同情

2019-11-15 11:52

台商回台投資「高原期」已到 沈榮津：目前已無大咖

2019-11-15 11:25

進出口都衰退！市值6千億企業大打碎鏈對策

2019-11-15 09:54

名家觀點／外送經濟的機會與隱憂

2019-11-15 02:12

境外資金匯回 年底衝400億

2019-11-14 23:29

蔡友才興訟勝訴 金管會：非現職者改其它必要處分

2019-11-14 22:18

華映員工將前往大同總公司 追討欠薪

2019-11-14 21:50

159家上市櫃公司員工薪資低於50萬 明年年報全揭露

2019-11-14 19:37

藍綠立委提案降汽車零件關稅 比照經濟部版本

2019-11-14 17:09

賣股賺3.2億能悠閒一生？他秀對帳單大家傻眼

2019-11-14 17:05

蔡總統：全球經濟不景氣下 台日洽談CPTPP正是時機

2019-11-14 17:02

土耳其臺灣週 提供產業智慧解決方案

2019-11-14 14:54

能源論壇／工研院：打造台灣綠金聚落

2019-11-10 23:22

名家觀點／資金結合科技 播下創新種子

2019-11-10 23:05

就業人數成長 海嘯來最低 9月年增5.8萬人

2019-11-02 23:01

臺灣嚴選好物向南走 商研院引領臺灣優質品牌，新南向覓新商機

2019-11-15 09:20
看更多

熱門文章

好市多台中二店悄悄動土 明年底完工營運

2019-11-15 09:33

星宇航空開航沒有驚喜價 張國煒可能沒空駕駛首航飛機

2019-11-15 13:52

銀行授信、存匯部門賣保單不能領佣金 下周一上路

2019-11-14 18:26

勞工退休金帳戶千萬 一年分紅80萬元這樣做到的

2019-11-15 13:42

台商回台最大咖現身了 群創投資701億元

2019-11-14 22:20

159家上市櫃公司員工薪資低於50萬 明年年報全揭露

2019-11-14 19:37

不要債權！650名華映前員工上街頭 籲大同出面解決問題

2019-11-15 11:32

摩托羅拉推折疊機 要價4.5萬

2019-11-14 23:22

蔣尚義任CEO的武漢弘芯 半數土地遭法院查封

2019-11-15 11:37

拒當屋奴！銀行主管私授選房貸三大秘訣

2019-11-15 13:04

台商回流最大案 群創回台投資701億元

2019-11-15 00:12

低薪公司董事 薪水將現形

2019-11-15 02:46

未提供Google應用服務 5家電信業不賣華為新旗艦機

2019-11-14 23:21

美超微根留台灣 投資200億

2019-11-14 23:27

鮭魚返鄉最大案 群創回台投資700億

2019-11-15 01:48

家樂福接手台糖店 變身出擊

2019-11-15 01:48

銀行抽佣賣投資保單 金管會將設限

2019-11-15 00:02

華映員工將前往大同總公司 追討欠薪

2019-11-14 21:50

鴻海大投資 搶兆元商機

2019-11-15 01:48

銀行授信存匯人員賣保單 禁拿佣金

2019-11-15 00:19

最壞時期已過 可成訂單能見度看到明年

2019-11-15 01:48

星宇航空斥資3,000萬 推機上安全動畫影片

2019-11-15 13:26

四項違規 金管會開罰國泰產險360萬元

2019-11-14 18:47

車險續保多收15萬保費 國泰產遭罰360萬元

2019-11-14 20:23

高鐵董座證實：新車採購日、德、加有意願投標

2019-11-15 09:44

中租數位轉型 三年有成

2019-11-15 02:46

蔡友才興訟勝訴 金管會：非現職者改其它必要處分

2019-11-14 22:18

大同回應華映工會陳情 對員工處境表示同情

2019-11-15 11:52

第一線金融人員：應直接禁賣投資保單

2019-11-15 00:00

美超微擴大在台投資 日月光、華泰、緯創利多

2019-11-14 23:23

星展銀要撤全台40台ATM成創舉 金管會：6月曾來說明

2019-11-14 18:56

律師看時事／長照商業保險的價值

2019-11-15 06:10

舊制退休金結清入新制？先搞懂優缺點

2019-11-15 13:45

申請勞保老年給付、生育給付 下周起可以樣做

2019-11-15 14:40

華碩關渡新大樓正式啟用 6千名員工齊聚總部園區

2019-11-15 13:15

可成積極卡位 布局5G市場

2019-11-14 23:58

星展銀年底前裁撤全台ATM 金管會要求提配套措施

2019-11-14 20:00

金管會新規 專家：執行沒有難度

2019-11-15 02:46

境外資金匯回 年底衝400億

2019-11-14 23:29

永豐銀成大分行 AI加持

2019-11-15 02:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top