國發基金第3季季報 新增投資51億元

2019-11-15 17:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ／即時報導



國發基金今（15）日發布第3季季報，除按預算計畫繳庫25億元，並新增投資台企銀50億元及龍德造船1億元，直接投資成本達578.75億元，季增51億元。另外，由於投資標的股價穩定成長，直接投資的52家企業公平價值季增50.5億元，屬於國發基金未實現盈虧。

根據季報，截至9月底，國發基金淨值5760.08億元，加計繳庫2482.92億元，合計8243億元。官員指出，國發基金在第3季繳庫金額25億元，是依照今年編列繳庫預算數為50億元的計畫執行，由於去年大賺近160億元，因此，分別在上下半年各繳回25億元，剩餘金額續留投資使用。

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在直接投資部分，國發基金第3季直接投資家數新增二家至52家，投資成本為578.75億元。包括股票上市櫃公司達29家、興櫃及公開發行公司各三家，並有17家尚未公開發行公司。

國發會官員表示，台企銀增資案是國發基金配合財政部報行政院專案核可的投資計畫，已在今年8月完成撥款，投資金額50億元，持股比率為5.87%。

國發基金官員說明，台企銀屬中小企業的專業銀行，配合許多政府政策協助中小企業發展，國發基金透過參與其增資案提高台企銀的資金量能及自有資本適足率，使其未來在申請新的業務或開設分行比較容易過關，也讓他對中小企業放款的資金調度更容易。

至於龍德造船，官員指出，該公司規畫在宜蘭蘇澳港區投資興建智慧造船廠第六廠，辦理現金增資4.5億元，國發基金配合政府5+2產業創新計畫及國艦國造政策，在今年7月撥款參與該公司現金增資約1億元，促進造船產業發展。

國發基金季報並指出，直接投資的52家企業，依一般公認會計準則估列之公平價值為4,663億元。官員說明，國發基金投資持股過程中，因受股價波動而影響公平價值，屬於未實現之盈虧額，由於第3季投資標的的股價整體穩定成長，因此，季增達50.5億元，較原始投資成本增加4,084.3億元。

在投資創投部分，目前累計已投資81家創投業者，累計轉投資3,706家企業，國發基金轉投資金額累計達1,333.4億元。依政策調整投資，國發基金早年投資的創投公司，主要集中在半導體、軟體工業、傳產、生技等產業，近年轉向以綠能、文創、雲端運用、物聯網等產業創投。