法國航太公司得標 獵風者衛星2021年升空

2019-11-15 17:26 中央社 台北15日電



台灣自主研發衛星「獵風者」確定將由法國的亞利安航太公司負責發射，預計在2021年升空，將發揮觀測風速、風場的長處，與福衛7號共同進行天氣觀測與資料蒐集。

由台灣自製的獵風者衛星定位為氣象衛星，主要是以海面上漣漪變化，推估海面風速、風場的狀況。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

日前，國家實驗研究院太空中心針對獵風者衛星的發射服務進行公開招標，吸引了兩家國際知名的發射服務公司參與投標，並在最近有了結果。

台灣近兩年部署福爾摩沙衛星5號及7號兩顆人造衛星，均是委託美國SpaceX公司發射升空。

知情人士告訴中央社記者，在經過嚴密的審查、評估過後，獵風者衛星的發射服務最終由法國的亞利安航太公司拿下，將會在南美洲法屬圭亞那境內的發射基地發射。該人士指出，獵風者衛星將是以共載的方式，與其他國家的衛星一起升空。

據悉，該標案大致底定，只差最後報准的程序。

國研院太空中心副主任余憲政受訪時指出，獵風者衛星大量的基礎元件、驗證元件與主任務酬載都是由台灣自行研發，整體自製率高達87%，比2017年升空的福衛5號整體自製率78%還要高。

余憲政進一步說明，這之中有一些技術是在執行福衛5號的任務時進行驗證，改進後應用在獵風者衛星上。而現在獵風者衛星驗證的技術，未來也會應用在福衛8號上。

獵風者未來升空將會與福衛7號共同執行天氣觀測的任務，余憲政說明，獵風者主要的任務是蒐集海面的風速變化，以及浪高變化，作為氣象觀測的資料。如果用在陸地上，可以測量土地水氣，對於農業應用也有幫助。

余憲政表示，雖然獵風者只有一顆，但由於主要蒐集海面的相關資訊，不同於福衛7號主要是量測大氣資料，未來獵風者衛星升空後，兩顆衛星攜手共進，對於氣象觀測有不小的助益。

根據國研院太空中心規劃，獵風者衛星將在2021年升空。