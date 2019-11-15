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法國航太公司得標 獵風者衛星2021年升空

2019-11-15 17:26中央社 台北15日電

台灣自主研發衛星「獵風者」確定將由法國的亞利安航太公司負責發射，預計在2021年升空，將發揮觀測風速、風場的長處，與福衛7號共同進行天氣觀測與資料蒐集。

由台灣自製的獵風者衛星定位為氣象衛星，主要是以海面上漣漪變化，推估海面風速、風場的狀況。

日前，國家實驗研究院太空中心針對獵風者衛星的發射服務進行公開招標，吸引了兩家國際知名的發射服務公司參與投標，並在最近有了結果。

台灣近兩年部署福爾摩沙衛星5號及7號兩顆人造衛星，均是委託美國SpaceX公司發射升空。

知情人士告訴中央社記者，在經過嚴密的審查、評估過後，獵風者衛星的發射服務最終由法國的亞利安航太公司拿下，將會在南美洲法屬圭亞那境內的發射基地發射。該人士指出，獵風者衛星將是以共載的方式，與其他國家的衛星一起升空。

據悉，該標案大致底定，只差最後報准的程序。

國研院太空中心副主任余憲政受訪時指出，獵風者衛星大量的基礎元件、驗證元件與主任務酬載都是由台灣自行研發，整體自製率高達87%，比2017年升空的福衛5號整體自製率78%還要高。

余憲政進一步說明，這之中有一些技術是在執行福衛5號的任務時進行驗證，改進後應用在獵風者衛星上。而現在獵風者衛星驗證的技術，未來也會應用在福衛8號上。

獵風者未來升空將會與福衛7號共同執行天氣觀測的任務，余憲政說明，獵風者主要的任務是蒐集海面的風速變化，以及浪高變化，作為氣象觀測的資料。如果用在陸地上，可以測量土地水氣，對於農業應用也有幫助。

余憲政表示，雖然獵風者只有一顆，但由於主要蒐集海面的相關資訊，不同於福衛7號主要是量測大氣資料，未來獵風者衛星升空後，兩顆衛星攜手共進，對於氣象觀測有不小的助益。

根據國研院太空中心規劃，獵風者衛星將在2021年升空。

太空航太

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