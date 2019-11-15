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2018年全國研發經費6,160億元 年增7.2%

2019-11-15 14:56經濟日報 記者林于蘅／即時報導

主計總處最新國情統計通報指出，2018年全國研發經費6,160億元，年增幅擴大至7.2％，其中，用於人事費的比重54.7%，並以研究人員為研發之主力，但比重逐年下滑，已經跌破六成。

科技部統計，2018年我國研發經費6,160億元，占國內生產毛額（GDP）比率為3.46％，略高於2017年3.28％，其中，以人事費支出3,368億元居首，占超過五成四，年增7.8％。

主計總處分析，研發經費的資源集中在人事費，主因企業部門增聘研發人力、調整人事費用與獎金紅利發放，以及高等教育部門提升用於研發的彈性薪資等所致。

另外，其他經常費用2,191億元，占比也逾三成五，年增7％，研發資本則支出601億元，年增4.7％。主計總處表示，研發資本支出包含土地與建築支出、儀器與設備支出、電腦軟體使用費及研發智財費。

在研發人力方面，2018年研發人力全時約當數為26.2萬人年，較2017年增2.8％。其中，仍以研究人員15.4萬人年為主，比重跌至58.7％，年增2.7％；其次為技術人員9.5萬人年，占36％，年增3％。

值得注意的是，研究人員為研發之主力，惟占研發人力比率由2012年之61.1％下滑至2018年58.7％。

主計總處說明，全時約當數係指從事某項研發工作之人數，經折算為全時間從事該項研發工作之人數。

在研發人力方面，2018年研發人力全時約當數為26.2萬人年，較2017年增2....
在研發人力方面，2018年研發人力全時約當數為26.2萬人年，較2017年增2.8％。其中，仍以研究人員15.4萬人年為主，比重跌至58.7％，年增2.7％；其次為技術人員9.5萬人年，占36％，年增3％。圖／主計總處提供
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2018年我國研發經費6,160億元，占國內生產毛額（GDP）比率為3.46％，...
2018年我國研發經費6,160億元，占國內生產毛額（GDP）比率為3.46％，略高於2017年3.28％，其中，以人事費支出3,368億元居首，占超過五成四，年增7.8％。圖／主計總處提供
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