親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

12強／複賽最終戰拚澳洲 洪一中點名胡智為先發

國民黨不分區提名引發反彈 郝龍斌開槍：吳敦義應退出

申請勞保老年給付、生育給付 下周起可以樣做

2019-11-15 14:40經濟日報 記者陳素玲／即時報導

目前勞工雖可線上申請勞保老年給付及生育給付，但國人申請自然人憑證比例偏低，七成勞工仍透過事業單位申請勞保老年給付，因此勞保局宣布，11月18日起，開放事業單位線上為勞工申請勞保老年給付及生育給付，除可省去郵寄及親送不便，勞工也可以提早三到五天入帳。

目前已經使用勞保e化服務的23萬事業單位，以及每年17.4萬件透過事業單位申請老年給付勞工都受惠。

勞保局表示，勞保老年給付及生育給付已經開放被保險人可透過勞保局網站「個人網路申報及查詢作業」系統線上申辦，但受限被保險人須持自然人憑證使用，至今申辦率偏低，其中老年給付不到2%，生育給付不到一成。

據統計資料顯示，去年勞保老年給付申請案件24.5萬餘件，其中透過投保單位申請案件達17.4萬件，比率約有七成。但是目前事業單位收到勞工委託申請後，必須郵寄或親送勞保局辦事處，耗時耗力。

為提升便民服務效能，自下周一起，新增開放投保單位為所屬被保險人透過網路申辦老年及生育給付，讓未持有自然人憑證或不方便自行申請的被保險人，也可選擇委託投保單位代為線上申辦。

勞保局表示， 目前已經申請使用勞保局「e化服務系統」的投保單位約有23萬家，這些單位只要至「憑證註冊與指派作業」新增投保單位經辦人之「勞保老年給付申辦」及「勞保生育給付申辦」權限，即可利用經辦人的自然人憑證登入「投保單位網路申報及查詢作業」，選擇「勞、就保給付申辦作業」/「勞保老年給付申辦」或「勞保生育給付申辦」功能，為單位所屬被保險人申請老年給付或生育給付。

勞保局提醒，各項申請管道只要選擇一項辦理即可，如重複送件反而會因併案審查，而增加核付作業時間，因此已經完成網路申辦的勞工，不用再另寄送申請書件到勞保局。

勞保生育保單過勞

相關新聞

不要債權！650名華映前員工上街頭 籲大同出面解決問題

2019-11-15 11:32

大同回應華映工會陳情 對員工處境表示同情

2019-11-15 11:52

勞保老年、生育給付 事業單位將可線上代辦

2019-11-15 14:41

華映遭資遣員工抗議欠薪 大同允依法協助

2019-11-15 14:41

舊制退休金結清入新制？先搞懂優缺點

2019-11-15 13:45

台商回台投資「高原期」已到 沈榮津：目前已無大咖

2019-11-15 11:25

進出口都衰退！市值6千億企業大打碎鏈對策

2019-11-15 09:54

名家觀點／外送經濟的機會與隱憂

2019-11-15 02:12

境外資金匯回 年底衝400億

2019-11-14 23:29

蔡友才興訟勝訴 金管會：非現職者改其它必要處分

2019-11-14 22:18

華映員工將前往大同總公司 追討欠薪

2019-11-14 21:50

159家上市櫃公司員工薪資低於50萬 明年年報全揭露

2019-11-14 19:37

藍綠立委提案降汽車零件關稅 比照經濟部版本

2019-11-14 17:09

賣股賺3.2億能悠閒一生？他秀對帳單大家傻眼

2019-11-14 17:05

蔡總統：全球經濟不景氣下 台日洽談CPTPP正是時機

2019-11-14 17:02

土耳其臺灣週 提供產業智慧解決方案

2019-11-14 14:54

能源論壇／工研院：打造台灣綠金聚落

2019-11-10 23:22

名家觀點／資金結合科技 播下創新種子

2019-11-10 23:05

就業人數成長 海嘯來最低 9月年增5.8萬人

2019-11-02 23:01

臺灣嚴選好物向南走 商研院引領臺灣優質品牌，新南向覓新商機

2019-11-15 09:20
看更多

熱門文章

賣股賺3.2億能悠閒一生？他秀對帳單大家傻眼

2019-11-14 17:05

大船入港！群創回台投資701億元 回流台商最大咖

2019-11-14 17:44

金管會出手 未來授信、存匯人員不得收佣酬賣兩種保單

2019-11-14 17:37

家樂福接手台糖 西屯店15日開幕送砂糖、免費喝咖啡

2019-11-14 17:31

好市多台中二店悄悄動土 明年底完工營運

2019-11-15 09:33

富邦壽違法向人力銀行取個資增員 金管會重罰480萬

2019-11-14 17:32

銀行授信、存匯部門賣保單不能領佣金 下周一上路

2019-11-14 18:26

台商回台最大咖現身了 群創投資701億元

2019-11-14 22:20

星宇航空開航沒有驚喜價 張國煒可能沒空駕駛首航飛機

2019-11-15 13:52

159家上市櫃公司員工薪資低於50萬 明年年報全揭露

2019-11-14 19:37

摩托羅拉推折疊機 要價4.5萬

2019-11-14 23:22

不要債權！650名華映前員工上街頭 籲大同出面解決問題

2019-11-15 11:32

台商回流最大案 群創回台投資701億元

2019-11-15 00:12

蔣尚義任CEO的武漢弘芯 半數土地遭法院查封

2019-11-15 11:37

未提供Google應用服務 5家電信業不賣華為新旗艦機

2019-11-14 23:21

低薪公司董事 薪水將現形

2019-11-15 02:46

美超微根留台灣 投資200億

2019-11-14 23:27

鮭魚返鄉最大案 群創回台投資700億

2019-11-15 01:48

家樂福接手台糖店 變身出擊

2019-11-15 01:48

銀行抽佣賣投資保單 金管會將設限

2019-11-15 00:02

拒當屋奴！銀行主管私授選房貸三大秘訣

2019-11-15 13:04

華映員工將前往大同總公司 追討欠薪

2019-11-14 21:50

鴻海大投資 搶兆元商機

2019-11-15 01:48

銀行授信存匯人員賣保單 禁拿佣金

2019-11-15 00:19

勞工退休金帳戶千萬 一年分紅80萬元這樣做到的

2019-11-15 13:42

最壞時期已過 可成訂單能見度看到明年

2019-11-15 01:48

家樂福接手台糖量販店 首家西屯店15日開幕

2019-11-14 16:56

四項違規 金管會開罰國泰產險360萬元

2019-11-14 18:47

高鐵列車車殼外漆可國產化 效果比日本原廠讚又便宜

2019-11-14 17:04

高鐵董座證實：新車採購日、德、加有意願投標

2019-11-15 09:44

車險續保多收15萬保費 國泰產遭罰360萬元

2019-11-14 20:23

蔡友才興訟勝訴 金管會：非現職者改其它必要處分

2019-11-14 22:18

中租數位轉型 三年有成

2019-11-15 02:46

南山人壽今年前三季合併獲利387億元 總資產逾4.8兆元

2019-11-14 18:22

星展銀要撤全台40台ATM成創舉 金管會：6月曾來說明

2019-11-14 18:56

第一線金融人員：應直接禁賣投資保單

2019-11-15 00:00

美超微擴大在台投資 日月光、華泰、緯創利多

2019-11-14 23:23

律師看時事／長照商業保險的價值

2019-11-15 06:10

大同回應華映工會陳情 對員工處境表示同情

2019-11-15 11:52

星宇航空斥資3,000萬 推機上安全動畫影片

2019-11-15 13:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top