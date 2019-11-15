申請勞保老年給付、生育給付 下周起可以樣做

2019-11-15 14:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ／即時報導



目前勞工雖可線上申請勞保老年給付及生育給付，但國人申請自然人憑證比例偏低，七成勞工仍透過事業單位申請勞保老年給付，因此勞保局宣布，11月18日起，開放事業單位線上為勞工申請勞保老年給付及生育給付，除可省去郵寄及親送不便，勞工也可以提早三到五天入帳。

目前已經使用勞保e化服務的23萬事業單位，以及每年17.4萬件透過事業單位申請老年給付勞工都受惠。

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勞保局表示，勞保老年給付及生育給付已經開放被保險人可透過勞保局網站「個人網路申報及查詢作業」系統線上申辦，但受限被保險人須持自然人憑證使用，至今申辦率偏低，其中老年給付不到2%，生育給付不到一成。

據統計資料顯示，去年勞保老年給付申請案件24.5萬餘件，其中透過投保單位申請案件達17.4萬件，比率約有七成。但是目前事業單位收到勞工委託申請後，必須郵寄或親送勞保局辦事處，耗時耗力。

為提升便民服務效能，自下周一起，新增開放投保單位為所屬被保險人透過網路申辦老年及生育給付，讓未持有自然人憑證或不方便自行申請的被保險人，也可選擇委託投保單位代為線上申辦。

勞保局表示， 目前已經申請使用勞保局「e化服務系統」的投保單位約有23萬家，這些單位只要至「憑證註冊與指派作業」新增投保單位經辦人之「勞保老年給付申辦」及「勞保生育給付申辦」權限，即可利用經辦人的自然人憑證登入「投保單位網路申報及查詢作業」，選擇「勞、就保給付申辦作業」/「勞保老年給付申辦」或「勞保生育給付申辦」功能，為單位所屬被保險人申請老年給付或生育給付。

勞保局提醒，各項申請管道只要選擇一項辦理即可，如重複送件反而會因併案審查，而增加核付作業時間，因此已經完成網路申辦的勞工，不用再另寄送申請書件到勞保局。