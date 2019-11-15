親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

12強／複賽最終戰拚澳洲 洪一中點名胡智為先發

國民黨不分區提名引發反彈 郝龍斌開槍：吳敦義應退出

華映員工到大同陳情抗議 表達大同責無旁貸

2019-11-15 14:21經濟日報 記者張義宮／即時報導

華映管工會今（15）日到大同總公司陳情抗議表示，表達因中華映管公司巨額虧損並聲請破產，母公司大同集團持股約 40%，且董監事皆為母公司大同集團派任，因此管理高層責無旁貸。

華映工會指出，公司全體近3,600位同仁無辜受害，所有同仁均遭大量解雇，面臨失業，且近2,000位同仁已被欠薪 三個月（預計達四個月）。

勞資雙方已於 108 年 10 月 23 日經勞動部及桃園市政府居中協調，達成勞資協議；法定該匯入資遣費日期為 108 年 12 月 30 日，目前公司資金來源仍不明確，執行政府墊償代付機率甚高，仍無法完全解決公司積欠所有同仁之費用。

華映工會強調，母公司大同集團擁有龐大土地資產，108年第3季，尚志資產開發公司每股配發現金股利 590.84 元，相信母公司大同集團是有實力自籌資金兌現承諾，並善盡企業責任，實不應由政府進行墊償代付，且讓全民買單。

因此，華映工會暨全體同仁呼籲林郭董事長，兌現先前給予員工之承諾，我們相信唯有誠信，才能讓大同集團成為永續的企業；對於華映員工而言，只希望能有一個圓滿的落幕，讓全體同仁得到應得的薪資及資遣費，這樣卑微的請求，希望林郭董事長能夠成全。

今日華映工會帶領全體同仁發起「要現金，不要債權，讓員工好過年」之請願活動，希望政府相關部門與母公司大同集團能夠傾聽員工心聲，解決全體同仁訴求。

華映大同

相關新聞

不要債權！650名華映前員工上街頭 籲大同出面解決問題

2019-11-15 11:32

大同回應華映工會陳情 對員工處境表示同情

2019-11-15 11:52

勞保老年、生育給付 事業單位將可線上代辦

2019-11-15 14:41

華映遭資遣員工抗議欠薪 大同允依法協助

2019-11-15 14:41

舊制退休金結清入新制？先搞懂優缺點

2019-11-15 13:45

台商回台投資「高原期」已到 沈榮津：目前已無大咖

2019-11-15 11:25

進出口都衰退！市值6千億企業大打碎鏈對策

2019-11-15 09:54

名家觀點／外送經濟的機會與隱憂

2019-11-15 02:12

境外資金匯回 年底衝400億

2019-11-14 23:29

蔡友才興訟勝訴 金管會：非現職者改其它必要處分

2019-11-14 22:18

華映員工將前往大同總公司 追討欠薪

2019-11-14 21:50

159家上市櫃公司員工薪資低於50萬 明年年報全揭露

2019-11-14 19:37

藍綠立委提案降汽車零件關稅 比照經濟部版本

2019-11-14 17:09

賣股賺3.2億能悠閒一生？他秀對帳單大家傻眼

2019-11-14 17:05

蔡總統：全球經濟不景氣下 台日洽談CPTPP正是時機

2019-11-14 17:02

土耳其臺灣週 提供產業智慧解決方案

2019-11-14 14:54

能源論壇／工研院：打造台灣綠金聚落

2019-11-10 23:22

名家觀點／資金結合科技 播下創新種子

2019-11-10 23:05

就業人數成長 海嘯來最低 9月年增5.8萬人

2019-11-02 23:01

臺灣嚴選好物向南走 商研院引領臺灣優質品牌，新南向覓新商機

2019-11-15 09:20
看更多

熱門文章

賣股賺3.2億能悠閒一生？他秀對帳單大家傻眼

2019-11-14 17:05

大船入港！群創回台投資701億元 回流台商最大咖

2019-11-14 17:44

金管會出手 未來授信、存匯人員不得收佣酬賣兩種保單

2019-11-14 17:37

家樂福接手台糖 西屯店15日開幕送砂糖、免費喝咖啡

2019-11-14 17:31

好市多台中二店悄悄動土 明年底完工營運

2019-11-15 09:33

富邦壽違法向人力銀行取個資增員 金管會重罰480萬

2019-11-14 17:32

銀行授信、存匯部門賣保單不能領佣金 下周一上路

2019-11-14 18:26

星宇航空開航沒有驚喜價 張國煒可能沒空駕駛首航飛機

2019-11-15 13:52

台商回台最大咖現身了 群創投資701億元

2019-11-14 22:20

159家上市櫃公司員工薪資低於50萬 明年年報全揭露

2019-11-14 19:37

摩托羅拉推折疊機 要價4.5萬

2019-11-14 23:22

不要債權！650名華映前員工上街頭 籲大同出面解決問題

2019-11-15 11:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top