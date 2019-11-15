華映員工到大同陳情抗議 表達大同責無旁貸

2019-11-15 14:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



中華映管工會今（15）日到大同總公司陳情抗議表示，表達因中華映管公司巨額虧損並聲請破產，母公司大同集團持股約 40%，且董監事皆為母公司大同集團派任，因此管理高層責無旁貸。

華映工會指出，公司全體近3,600位同仁無辜受害，所有同仁均遭大量解雇，面臨失業，且近2,000位同仁已被欠薪 三個月（預計達四個月）。

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勞資雙方已於 108 年 10 月 23 日經勞動部及桃園市政府居中協調，達成勞資協議；法定該匯入資遣費日期為 108 年 12 月 30 日，目前公司資金來源仍不明確，執行政府墊償代付機率甚高，仍無法完全解決公司積欠所有同仁之費用。

華映工會強調，母公司大同集團擁有龐大土地資產，108年第3季，尚志資產開發公司每股配發現金股利 590.84 元，相信母公司大同集團是有實力自籌資金兌現承諾，並善盡企業責任，實不應由政府進行墊償代付，且讓全民買單。

因此，華映工會暨全體同仁呼籲林郭董事長，兌現先前給予員工之承諾，我們相信唯有誠信，才能讓大同集團成為永續的企業；對於華映員工而言，只希望能有一個圓滿的落幕，讓全體同仁得到應得的薪資及資遣費，這樣卑微的請求，希望林郭董事長能夠成全。

今日華映工會帶領全體同仁發起「要現金，不要債權，讓員工好過年」之請願活動，希望政府相關部門與母公司大同集團能夠傾聽員工心聲，解決全體同仁訴求。