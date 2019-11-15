回流資金將破7千億 經長：台商回台投資已成常態

2019-11-15 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／台北即時報導



經濟部昨公布台商回台「最大咖」，由群創光電帶回超過701億元，台商回台投資金額達到6971億元。經濟部長沈榮津今受訪表示，台商回台投資已變成常態，後面還有一、二十個案子，預估下周會破7000億元。

最大咖台商回台公布，是否代表台商回台最高峰時期已過？沈榮津今表示，後續會比較穩定成長，不會有高高低低，因為目前美中貿易戰的25%關稅還是繼續徵收，外在環境沒有改變，台商回台投資已變成常態，後面還有一、二十個案子，下周會破7000億，希望繼續往7500億到7800億邁進。今年是否有機會破8000億？他說：「很難說，萬一美中又一波摩擦出現，也許會加快腳步。」

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外界也擔心台商回台後的缺電、缺地、缺工的問題。沈榮津表示，目前盤點用電需求較大是半導體，半導體目前投資2兆6000多億的部分，電都已準備好，之前就有納入未來用電考量。今年備轉容量都是10%、約400萬千瓦，等於四部大型核能機組在備機狀態。

缺地部分，沈榮津說，這波台商回台都還是用過去閒置廠房，但為了未雨綢繆，未來兩年要求台糖彰化以南每縣市要釋出200公頃土地譽，由台糖釋出土地、工業局負責開發，讓中小企業配合台商回台或投資台灣，在土地上取得可以減輕負擔。

缺工部分，沈榮津表示，台商回台希望各產業做升級轉型，朝生產數位化發展，減輕對勞工的依賴，尤其最近台商也往東南亞國家做中低階生產的生產基地轉移，東南亞外勞也會慢慢回到自己的國家去貢獻，台商回來要利用這一波來做生產製程優化，減少對大量勞工的依賴。