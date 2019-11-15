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勞工退休金帳戶千萬 一年分紅80萬元這樣做到的

2019-11-15 13:42經濟日報 記者陳素玲／即時報導

勞退新制帳戶千萬元，一年分紅80萬元，是怎麼做到的？原來是有勞工將勞退舊制結清的退休金轉入新制帳戶，因此帳戶迅速累積千萬退休金，若以2017年收益率7.93%為例，光那一年帳戶就可分紅快80萬元。那麼其他勞工有機會嗎？

只要是新舊制年資都有的勞工，雇主願意將其舊制年資先結清，轉入新制帳戶，勞工新制帳戶的錢就會變多，勞工每年分紅就能分更多；若以到去年底資料，同時具有新舊制年資的勞工約61.5萬人，這些勞工可以向雇主提出結清要求，但決定權在雇主。

勞退新制2005年才上路，在此之前，勞工都適用勞退舊制。

為了鼓勵勞工從舊制轉新制，當時新通過的勞工退休金條例規定，2005年已在職場的勞工，也就是有舊制年資的勞工，可在新制上路後五年內轉新制，但2005年後新進職場，或是轉換新工作後，一律適用勞退新制。

此外，若雇主願意將舊制年資結清，也鼓勵勞工不要先領走，可將舊制結清的退休金轉入新制帳戶，以免退休金先領走先花掉，影響老年退休生活。

舉例而言，甲勞工2005年在A公司已經工作10年，月薪5萬元，甲勞工2005年決定轉適用勞退新制，若A公司願意先將甲勞工的10年年資結清（勞退舊制是一年年資2個基數，所以甲勞工結清退休金是20個基數），也就是100萬元，則甲勞工可以將100萬元轉入勞退新制。

另一方面，甲勞工從2005年開始轉適用新制，若從當年到現在累計的勞退新制帳戶約有50萬元，則甲勞工新制帳戶目前應該是100萬+50萬，總計150萬元。

如果以今年勞退新制基金累計到9月收益率8.68%計算，光是今年，可以分到錢就差很多。若是像甲勞工，帳戶只有雇主提撥的勞退新制的錢50萬元，則今年只能分紅4萬3,400元；但如果有轉入舊制結清的退休金，總計150萬元，則分紅多兩倍，達到12萬200元，兩者差很大。

據了解，勞退新制帳戶不乏來自科技業的勞工，因為高薪，又將舊制退休金轉入新制，帳戶金額累積上千萬元，若以勞動部最近公布的勞動基金9月投資績效，其中勞退新制累計今年賺1,948億，累計收益率8.68%，該勞工等於今年可以分紅87萬元。

截至107年12月為止，仍有舊制年資者共86.7萬人，其中純舊制年資25.2萬人，新舊制年資都有61.5萬人，也就是有61.5萬勞工有機會將舊制年資結清轉入新制帳戶。不過，是否結清必須勞雇合意，才能結清舊制退休金，也就是決定權在於雇主，非勞工單方面意願可決定。

勞工退休金勞退

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