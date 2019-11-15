不要債權！650名華映前員工上街頭 籲大同出面解決問題
2019-11-15 11:32
經濟日報 記者蔡銘仁
／即時報導
大同（2371）旗下子公司華映（2475）去年底爆發財務危機，至今資遣超過3,600名員工，第二波遭資遣約2,000名員工，自8月開始未能領到薪資，今（15）日由華映企業工會理事長蘇國哲、桃園市總工會理事長李朝掌等領軍，650人走上街頭，在大同總部前高喊「只要現金、不要債權」等口號，遞交陳情書，呼籲母公司大同出面處理華映債務，截稿前未取得大同回應。
華映積欠轉投資中國大陸華映科技約人民幣33億元貨款（約新台幣149億元），去年12月爆發財務危機，聲請重整及緊急處分。
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接下來，華映分別在4月及10月發動大量解雇，並在9月18日向法院聲請破產，土地跟廠房目前已全數遭法院查封。統計至今年第2季，華映帳上現金約8.85億元，是否能給付員工資遣費和積欠薪資，以及償還負債，打上一個問號。
「母公司大同集團擁有龐大土地資產，不應由政府進行墊償代付！」蘇國哲指出，勞資雙方在今年10月23日，經由勞動部及桃園市政府居中協調，達成勞資協議，法定該匯入資遣費日期為今年12月30日，目前公司資金來源仍不明確，執行政府墊償代付機率甚高，仍完全無法解決公司積欠所有同仁之費用。
12月30日若仍未領到錢，不排除明年1月初發動更大規模抗爭。
蘇國哲表示，他們的訴求很簡單，就是要現金、不要債權，累計8~10月員工被積欠薪資已達約2.9億元，華映工會暨全體同仁呼籲林郭董事長，兌現先前給予員工之承諾。
蘇國哲直言，對華映員工來說，只希望有一個圓滿的落幕，「要現金、不要債權，讓員工好過年」，給全體同仁得到應得的薪資及資遣費，「卑微的請求，希望林郭董事長能夠成全！」
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