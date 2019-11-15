台商回台投資「高原期」已到 沈榮津：目前已無大咖

2019-11-15 11:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



台商回台投資「高原期」已到！台商回台最大咖現身，經濟部投資台灣事務所14日通過鴻海集團旗下、全球第四大面板廠群創於竹科苗栗園區、南科701億元投資案。經濟部長沈榮津今（15）日證實，目前看起來，待審的台商回台案件確實已無大魚回流的跡象，下周累計投資金額可破7,000億元，年底前則會朝8,000億努力。

沈榮津指出，任何一件事剛開始都會比較熱，但因為目前美中貿易戰在關稅部分，還是繼續來徵收，在外在環境沒有什麼改變的情況下，台商回台應會變成常態，但說不定美中貿易戰又再有新一波的摩擦出現，那麼台商回台又可能再加快腳步。至於目前待審查的台商回台案件，則約還有10、20件。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

此外，針對台商回台產業界最擔心的缺電問題，沈榮津表示，經濟部已盤點用電需求比較大的半導體業，該產業投資金額約2兆6,000多億，但這部分的電，經濟部都已經準備好。

沈榮津強調，台商回台在電力需求方面，並不像外界擔心的那麼嚴重，因為需求比較大的半導體業，經濟部都已經解決了。

沈榮津進一步指出，今年以來，備轉容量率都在10%左右，備轉容量則在400萬瓩，這相當於四部大型核能機組在一個備轉狀態，對於供電穩定大家可以放心。

在土地部分，沈榮津表示，目前台商回台多是將過去閒置的廠房活化再利用，但經濟部還是有未雨綢繆，已要求台糖，在彰化以南各縣市每年需釋出200公頃的土地，再由工業局負責開發，但採取只租不售，才不會造成土地炒作，也減輕台商回台投資在土地取得費用上的負擔，更可以安心投資。

另，關於缺工的問題，沈榮津則提醒產業界一定要趁這一波做好升級轉型，中小企業朝生產數位化努力，大企業則朝智慧化生產，以減輕對勞工的依賴。

沈榮津表示，受美中貿易戰影響，最近台商也陸續將中低階的生產線轉往東南亞等新南向國家，預估往後幾年，東南亞外勞也會慢慢回到自己國家貢獻他們的經濟發展。因此，台商一定要利用這一波進行生產製程的優化，儘量減少對大量勞工的依賴。