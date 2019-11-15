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台商回台投資「高原期」已到 沈榮津：目前已無大咖

2019-11-15 11:25經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

台商回台投資「高原期」已到！台商回台最大咖現身，經濟部投資台灣事務所14日通過鴻海集團旗下、全球第四大面板廠群創於竹科苗栗園區、南科701億元投資案。經濟部長沈榮津今（15）日證實，目前看起來，待審的台商回台案件確實已無大魚回流的跡象，下周累計投資金額可破7,000億元，年底前則會朝8,000億努力。

沈榮津指出，任何一件事剛開始都會比較熱，但因為目前美中貿易戰在關稅部分，還是繼續來徵收，在外在環境沒有什麼改變的情況下，台商回台應會變成常態，但說不定美中貿易戰又再有新一波的摩擦出現，那麼台商回台又可能再加快腳步。至於目前待審查的台商回台案件，則約還有10、20件。

此外，針對台商回台產業界最擔心的缺電問題，沈榮津表示，經濟部已盤點用電需求比較大的半導體業，該產業投資金額約2兆6,000多億，但這部分的電，經濟部都已經準備好。

沈榮津強調，台商回台在電力需求方面，並不像外界擔心的那麼嚴重，因為需求比較大的半導體業，經濟部都已經解決了。

沈榮津進一步指出，今年以來，備轉容量率都在10%左右，備轉容量則在400萬瓩，這相當於四部大型核能機組在一個備轉狀態，對於供電穩定大家可以放心。

在土地部分，沈榮津表示，目前台商回台多是將過去閒置的廠房活化再利用，但經濟部還是有未雨綢繆，已要求台糖，在彰化以南各縣市每年需釋出200公頃的土地，再由工業局負責開發，但採取只租不售，才不會造成土地炒作，也減輕台商回台投資在土地取得費用上的負擔，更可以安心投資。

另，關於缺工的問題，沈榮津則提醒產業界一定要趁這一波做好升級轉型，中小企業朝生產數位化努力，大企業則朝智慧化生產，以減輕對勞工的依賴。

沈榮津表示，受美中貿易戰影響，最近台商也陸續將中低階的生產線轉往東南亞等新南向國家，預估往後幾年，東南亞外勞也會慢慢回到自己國家貢獻他們的經濟發展。因此，台商一定要利用這一波進行生產製程的優化，儘量減少對大量勞工的依賴。

經濟部長沈榮津。記者范榮達／攝影
經濟部長沈榮津。記者范榮達／攝影
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台商沈榮津

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