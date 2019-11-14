科技辦：5G第二波釋照、專網專頻日程端視移頻作業進度

2019-11-14 21:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ／即時報導



第五代移動通信世代（5G）第一波釋照作業預計最慢明年1月完成，交通部也初布規劃第二波將在2023年。行政院科技會報辦公室今（14）日表示，第二波釋照時程仍要跨部會協調，主要是移頻作業牽涉到包括內政部的警政、消防業務，都務求業務不中斷，企業所需的專網專頻釋出時程，也端視此進度。

科技辦執秘蔡志宏指出，目前5G釋照作業主責規劃的是交通部，第二波和第一波一樣，都是要等規劃完成後，由交通部提報到行政院，然後行政院針對此也要進行跨部會討論，但政策內容，仍須在院內進行跨部會協商。

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蔡志宏說，目前的確有這樣的討論（第二波釋照時程2023年），但因為移頻作業仍需一段時間等因素，尚無法確定確切的釋照時程，他們規劃標的頻譜的既有使用者，都會需要移頻，且其業務不能因此中斷。

蔡志宏解釋，需要移頻的單位中，最主包含內政部的警政、消防業務，這些業務都不容中斷，目前在技術上是沒問題的，但因政府施政不能有中斷，因此仍需要進行許多工作，以確保業務能無縫接軌。

蔡志宏補充道，5G頻譜、企業專網專頻的釋出等作業，都必須考量到各個階段的技術面議題，也涉及各部會間的協商、協調，以確保技術上能保持順暢，並非只根據市場需求或技術演進就能敲定。

蔡志宏強調，無論是第二波的5G頻譜釋照，或是企業專網專頻的部分，除了會受到移頻作業的影響，也都需要跨部會協商，目前交通部正積極與產業界等各界溝通，避免讓業界或民眾認為測很突兀，期待交通部善盡溝通責任，避免產生疑慮。