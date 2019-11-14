台商回台最大咖現身 人力銀行：這二個產業最缺才

2019-11-14 19:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／台北即時報導



台商回台最大咖今（14）日現身，經濟部投資台灣事務所通過液晶面板世界第4大「群創光電」帶來超過701億元投資。累計至今已有153家台商通過審查，累計投額資達6,971億元，預估可創造56,294個本國就業機會。對此，1111人力銀行總經理何啟聖表示，下半年在旺季、擴產兩大動能下，將明顯提高人力的需求。

進一步從台商回台投資的行業別來分析，何啟聖表示，影響最顯著的製造業中，將以產業回流最明顯的「電子零組件業」、「電腦、電子產品及光學製品」最為缺才。

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美中貿易戰促使台商回流，產能移回台灣，除了第一波的廠區用地的需求，緊接而來的挑戰就是補足人力的缺口。

何啟聖指出，下半年開始是傳統的生產旺季，也是歐美消費性產品的出貨高峰，包括AI人工智慧及5G等新科技應用，都會帶動相關產業對於人才的需求。