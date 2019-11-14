勤業眾信結攜手東吳會計 推動智能審計產學合作

2019-11-14 19:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ／台北即時報導



勤業眾信聯合會計師事務所今（14）與東吳大學會計學系合作舉辦共同培育智能審計人才計畫簽約典禮暨說明會，宣布未來將鎖定「智能審計」領域進行產學合作計畫，以系統化方式培育優秀的專業人才，期望從在校時期開始培養新的審計觀念，緊扣產業技能，協力訓練新一代的審計專業人才。

勤業眾信總裁賴冠仲表示，人才是勤業眾信發展的基礎，勤業眾信也始終致力於台灣的會計專業人才培育，因而期望藉由本次產學合作，讓會計系學生在校時期即有管道接觸目前審計工作的實際需求，藉以縮短未來同學們離開校園、進入職場之間的磨合期，有助於實務快速上手。

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東吳會計系講座教授馬君梅指出，從109學年度開始，會計學系碩士班將增開「智能審計組」，藉由課程學習發展，以更貼合實務界的需求趨勢為方向，結合動態調整及引入新環境下的會計相關知識與科技，以滿足未來產業所需的會計專業人才的能力需求。

東吳大學會計系主任李坤璋表示，受到科技影響，有別於過去會計師事務所的審計及顧問服務，智能審計及稅務服務的發展日趨茁壯，預期未來具備相關能力的人才需求勢必增加。為回應審計專業的發展需求，東吳大學會計學系已於兩年前成立「智能審計研究中心」，著重智能審計發展、研究和模組設計，未來還要加增碩士班「智能審計組」，以迎接AI時代來臨。

勤業眾信科技創新長柯志賢表示，隨著產業環境改變、資料型態大量且數位化及科技技術等影響，過去仰賴大量人力的審計工作，透過新科技應用改進傳統審計方式，亦協助審計人員提供受查公司更多分析與有價值的建議。

柯志賢表示，有別以往僅以統計學概念抽查方式，運用大數據分析可快速識別潛在風險與問題，透過數據分析應用工具進行判讀，並以視覺化圖型呈現結果，審計人員進而提出高品質的服務與建議。