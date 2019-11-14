斯其大獲得台電通信標案 金額4.2億元
電表大廠斯其大（6648）14日公告獲得台電今年度通信案標案20多萬具，金額4.2億元，累計今年得標台電標案金額達8.2億元，相較去年倍增，將挹注今年及明年的營運成長。
斯其大董事長兼總經理吳端煇表示，參與台電低壓AMI通訊介面單元一批 (含購置暨安裝)標案，取得訂單金額約4.24億，有助持續提升AMI通訊介面單元產品線銷售。
他指出，這項通信案標案可拓展新的業務，增加營收及獲利，將依台電通知分批製交及安裝；斯其大是跟中華電信等四家業者得標，標案20多萬具佔比達四分之一，預計今年底前可出第一批，入帳約0.4億元，其餘預計明年第1、2季出貨完畢，第2至4季陸續安裝。
斯其大於去年得標的台電通信案2.37億元，已於今年2月全數交貨完畢，並於7月認列安裝收入，目前已完成第三階段測試（20天可用性）。地區以內湖、大直地區為主，通信成功率達99.7%，是得標的重要助力。
吳端煇表示，在67,000具低壓智慧電表標案方面，金額約1.4億元。因係自行設計電表，且係第一次使用，因此到8月才通過台電測試，目前已全部製造完畢。第1至3批已通過台電驗收，正在大電力封鉛中，最後的第4批台電驗收中。
他強調，在台電80萬具低壓智慧電表-A組單相電表標案中，斯其大於10月取得A組單相電表 (家用)127000 具，約2.57億元 (含稅)。本案8月通過台電測試，並且已有6萬多具交貨經驗，本次應可順利大量出貨。從12月起每月應可生產約2萬具，預計109年上半年可全數出貨完畢，109年第2至3季陸續安裝完成。
海外市場方面，策略聯盟的美國電表大廠Itron已下單購買500具斯其大生產的4G通信模組，全額約3.5萬美元， (約新台幣105萬元)，預計年底前交貨。此4G通信模組係裝於Itron歐規電表ACE6000/7000系列電表，Itron歐規電表目前僅有3G模組，尚無4G模組，而斯其大因參與泰國標案，已設計出4G模組。
吳端煇指出，Itron巴西最近急需4G模組，向本公司緊急採購，雖然金額不大，但未來有機會供貨給其他國家。此外，台北市自來水事業處智慧水表的標案，預計明年招標3萬戶，約1億元，但需先通過60具水表的試煉，已有中華、遠傳、斯其大等11個團隊報名，預計於明年第2季完成試煉，預計台北市將有168萬具將會更換，後續商機可期。
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