西門子歌美颯與永冠合作 簽本土化風機鑄造合約

2019-11-14 19:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



西門子歌美颯與在地供應商的風機鑄件大廠永冠-KY（1589）集團在台灣加強合作，簽訂本土化風機鑄造合約，助益永冠營運今後成長動能。

永冠集團董事長張賢銘14日表示，很榮幸能夠有機會與我們的夥伴AH Industries一起，與西門子歌美颯共同合作在地化的專案，300 MW海龍2號風場將深化永冠集團與西門子歌美颯現行合作，創造未來更多合作機會。

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永冠集團興建工廠，已自台中港成功承租20萬平方公尺的土地，位置將會緊鄰西門子歌美颯機艙組裝廠，此工廠將為一現代化的生產基地，引進生產鑄造關鍵技術，加上AHIndustries的全球管理經驗，將可加速生產。

不僅如此，新建工廠也會連結在地供應商，吸納在地人才並給予相關專業訓練，以達連結全球供應鏈的目標，打造具全球競爭力的供應鏈。

此次本土化鑄件供應協議簽署包含西門子歌美颯、永冠及其合作夥伴AH Industries，合約的簽成是長期持續合作的結果。

2018年，西門子歌美颯與永冠簽訂合作開發台中港離岸風電業務合作備忘錄，永冠評估在台中港灣建立鑄造、機械加工和噴漆設施。而後三方合作備忘錄強化此點，即與AH Industries就大型鋼材和金屬部件進行國產化機械加工。

永冠和AH Industries在台中港的合作，將在台中港興建離岸風電鑄造生產工廠，預計2023年開始生產，以供應300 MW海龍2號風場使用。

西門子歌美颯亞太離岸風電總經理Niels Steenberg指出，能與夥伴永冠集團及AH Indsutries再創一新里程碑。隨著三方的合作加上風機機艙組裝廠的設立，更能強化300 MW海龍2號計畫國產化要求。