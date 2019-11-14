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伺服器大廠美超微電將投資200億元 持續深耕台灣

2019-11-14 18:46經濟日報 記者江睿智／即時報導

經濟部投資台灣事務所今(14)日通過全球伺服器出貨量第三大「美超微電腦」、記憶卡外殼世界第一大「晨州塑膠工業」共投資逾216億元，帶來1,606個本國就業機會。

截至目前，累計已有20家根留台灣企業投資逾494億元，預期可創造3,493個本國就業機會。

經濟部指出，美超微電腦是台灣人在矽谷創業成功的典範，為全球高階伺服器出貨量第三大，2009年返台在桃園八德設立美超微科技園區後，持續深耕在台投資。

經濟部指出，隨著5G、人工智慧(AI)、物/互聯網、大數據等雲端應用爆炸性成長，對高階伺服器與儲存設備需求更加殷切，美超微將再擴大投資超過100億元，包括新建構高階伺服器研發製造中心與軟體開發園區、擴大倉儲及物流中心、增加自動化系統組裝生產線，還要招募約1,700名創新研發及相關專業人才，為下一代高階運算、儲存與高密度的雲端運算提供完整更解決方案，更可帶動技術整合的群聚效應。

經濟部指出，IC承載盤(IC Tray)在IC後段流程是相當重要的承載容器，從運動器材配件起家的晨州塑膠工業，以先進研發設計及製程技術深耕台灣多年，目前已經是IC承載盤世界前二大、記憶卡外殼世界第一大供應商，客戶群涵蓋台積電、聯電、日月光、矽品、聯發科、金士頓、鴻海等全球各大知名半導體封裝及測試廠、晶圓廠、記憶體廠、整合元件廠、專業電子代工廠等，在半導體供應鏈地位極為重要。

經濟部指出，由於貿易戰促使終端客戶紛紛將產線移回台灣，為了因應轉單需求，晨州將投入逾16億元在台中外埔新建廠房與智慧自動化產線，擴大IC承載盤產能，將可帶來47個本國工作機會。

經濟部

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