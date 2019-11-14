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2019 Meet Taipei創新創業展 盛大開展

2019-11-14 18:14經濟日報 記者吳凱中／台北即時報導

今年將邁入第六年的 Meet Taipei 創新創業嘉年華今（14）日於花博爭艷館登場。作為台灣最大、亞洲盛名的創業展會品牌，今年的 Meet Taipei 同樣吸引來自各方的創業生態系夥伴共襄盛舉，與會貴賓包括科技部產學及園區業務司司長邱求慧、經濟部中小企業處處長何晉滄、經濟部商業司司長李鎂、教育部青年發展署副署長王育群、美國在台協會代理處長谷立言（Raymond Greene）以及法國在台協會主任公孫孟（Jean-François CASABONNE-MASONNAVE），出席共襄盛舉。

本次創新創業嘉年華以「The Stratup Landscape 」為題，聚集台灣新創、創投、加速器以及企業等關鍵者角色，以專區形式於展會呈現，並打造專屬活動，進而創造台灣創業生態新地景。除了有來自全台各地超過 450 組新創及企業參與外，為了提升台灣創新生態系的國際能見度、並將挖掘資源的觸手伸向海外，今年國際館也積極促成海外創業團隊的進駐，共計有來自16 個國家、 30 個城市的創新勢力將於 2019 Meet Taipei 三天展期中露面。

除了國際團隊專區之外，大會也依照團隊所屬領域將新創攤位區分為七大展區，包含AI & Data Intelligence、Mobile Application、MarTech & Commerce、Connecting Device ＆ IOT、Cloud Platform & Solution、Tomorrows Technology、FunTech & Media、Blockchain。

值得一提的是，各領域的參展團隊分別從其專業使命切入，使多元化的科技應用及產業洞察形成此次分類展區的一大看點。以近期備受矚目的區塊鏈為例，今年共有 9 組該領域新創團隊參展，包括於區塊鏈圈小有名氣的酷幣科技也為其中一員；除此之外，2019 年適逢 MarTech 大勢崛起的一年，本次參展團隊的性質想當然爾也反映當前科技局勢。在全球行銷產業面臨典範轉移、技術提升的今日，各式以人工智慧、大數據分析為基礎的 MarTech 新創應運而生，本屆特別規劃好的「MarTech & Commerce」展區，是各區進駐團隊總數排行第一。

創業生態區塊鏈

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