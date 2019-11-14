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藍綠立委提案降汽車零件關稅 比照經濟部版本

2019-11-14 17:09經濟日報 記者翁至威／即時報導

外界關注汽車零組件關稅調降修法狀況，目前藍綠立委都已提案，且調降稅率、品項都與經...
外界關注汽車零組件關稅調降修法狀況，目前藍綠立委都已提案，且調降稅率、品項都與經濟部稅式支出報告一致。圖／聯合報系資料照片
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外界關注汽車零組件關稅調降修法狀況，目前藍綠立委都已提案，且調降稅率、品項都與經濟部稅式支出報告一致。財政部長蘇建榮今（14）日表示，針對此案曾與政委交換過意見，但政策面還是要由政院決定，政院預計下下周要召開協調會，邀集相關部會及業界交換意見。

據了解，由於本會期僅到12月中，照目前進度看來，這個會期要通過汽車零組件關稅調降案仍有極高難度。

目前立法院中，國民黨立委費鴻泰、民進黨立委趙天麟都有提出海關進口稅則修正案，且所主張調降稅率，都與經濟部稅式支出報告相同，也就是將九項汽車零組件，自調整前原稅率5%至17.5%，調降至免稅至10%。

費鴻泰提案指出，為穩定國內車市發展，鼓勵國內車廠持續在台投資擴廠，提升國產車市占率，推動國內汽車產業發展，因此建議調降相關零件關稅，帶動產業發展、降低失業率。

趙天麟提案則指出，相較周邊積極發展汽車產業的國家，如泰國、印尼與越南，台灣現行零組件稅制將造成國內車廠成本壓力，降低國際競爭力，因此建議調降九項零組件關稅最低至免稅。

據經濟部評估，九項零組件關稅調降的關稅稅損約13.26億元，但帶來的營業稅、營所稅收入等預計可增加13.28億元，扣掉稅損仍有0.02億元的收益，因此經濟部稅式支出報告已過財政部這關。

不過蘇建榮表示，政策面還是須由行政院定奪，後續政院也將召開協調會，聽取各界意見。至於是否可能在此會期通過？蘇建榮表示，立院這會期是屬於預算會期，預算也要協商，時間本來就比較緊。

關稅經濟部汽車零組件

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