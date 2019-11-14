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蔡總統：全球經濟不景氣下 台日洽談CPTPP正是時機

2019-11-14 17:02經濟日報 記者鄭鴻達／即時報導

蔡總統今（14）日接見日本台灣交流協會台北事務所新任代表泉裕泰時，表示台日互為第...
蔡總統今（14）日接見日本台灣交流協會台北事務所新任代表泉裕泰時，表示台日互為第三、第四大貿易夥伴，在全球經濟不景氣情勢下，雙方洽談「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）正是時機。報系資料照／記者范榮達攝影
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蔡總統今（14）日接見日本台灣交流協會台北事務所新任代表泉裕泰時，表示台日互為第三、第四大貿易夥伴，在全球經濟不景氣情勢下，雙方洽談「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）正是時機，盼雙方合作能朝此方向邁進。

蔡總統表示，過去三年多來，台日關係無論在合作交流或是經貿往來都不斷有新的進展，在全球經濟不景氣的情勢下，台日洽談CPTPP正是時機，這對日本平衡及拓展海外市場也有幫助。

蔡總統說，泉裕泰代表外交經驗非常豐富，派駐過英國、中國大陸及美國，相信代表這次來台，絕對會擁有最難忘的駐外經驗。她說，聽說泉代表來台不久，就感受到台灣豐富多元的文化，也在臉書上提到自己現在每天都吃台灣美食，特別喜歡台灣的牛肉麵。

蔡總統也向泉裕泰推薦台灣的豬肉料理，例如滷肉飯、排骨飯、焢肉飯等，都是台灣著名的美食，除希望他品嚐台灣美食，也歡迎泉代表有空多到台灣各地旅遊，體驗不同的風土民情和美景。

蔡總統提及，過去每當台灣和日本遭遇災害挑戰，雙方人民都互相扶持，共度難關。台灣有志工主動到宮城縣，協助居民颱風災後的復原，也熱切響應首里城重建的募款。這樣的情誼，已經超越政治和國界的疆域及藩籬，希望未來雙方可以繼續加強救災培訓和合作。

在台日交流方面，蔡總統表示，過去三年多來，台日的合作越來越密切，如今年3月台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）的國際研習營，首次有日本共同參與舉辦。上個月，台美召開第一屆「太平洋對話論壇」，也邀請到日本官員的參與。

景氣CPTPP蔡英文

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