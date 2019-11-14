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賣股賺3.2億能悠閒一生？他秀對帳單大家傻眼

2019-11-14 17:05聯合新聞網 綜合報導

美股屢創新高，台股上個月也來到29年新高點，直逼1990年二月的12682點歷史...
美股屢創新高，台股上個月也來到29年新高點，直逼1990年二月的12682點歷史紀錄。 報系資料照
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台股上個月創下史上六度上萬點行情，更突破29年來的新高，PTT知名的土豪哥「金庸」表示自己近期趁勢將股票脫手，總共獲利3.2億，目前手上還有特別股及幾支金融股，納悶該如何設定目標、妥善運用這筆資金，並好奇「3.2億在台灣可以悠閒過一生嗎」，引來一堆網友直喊「乾爹」。

PTT紅人「金庸」上傳今年對帳單的影片，令人詫異的是獲利竟高達3.2億，他表示自己不願「無目的的勤奮」，希望可以找到下個目標，最後則過純樸的生活，他還好奇這筆資金能否在台灣悠閒地過一生。這篇PO文一出馬上吸引大批網友關注，直說「給我2000萬就可以了」、「多數台灣家庭一生賺不到1億，你有3億日子可以過得很舒適了」。

另有很多人建議他開間公司，或者多關注環保議題及社會上的弱勢族群，然而也有不少網友酸「你自己知道答案就不要來鬧了」、「有3億的人卻在這裡問鄉民覺得有點可悲」，認為「金庸」就是投入的本金高獲利才會這麼高，酸他「窮得只剩下錢」、「無聊炫富仔，多少錢你都過得不好啦」。

對於網友建議多多行善，「金庸」表示社會需要幫助的人真的很多，自己會盡力幫忙。事實上這名被稱為PTT土豪哥的「金庸」日前就曾捐助一名網友支付父親的20萬喪葬費，對方表示要還錢他則霸氣回應「真的要還我，那你就捐給慈善團體吧」，善行為人稱道。

台股

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