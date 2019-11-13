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12強／她得花多少的年華 才能等到張奕夢想之球

廣達展開全球布局 不怕貿易戰攪局

2019-11-13 20:44經濟日報 記者蕭君暉／即時報導

廣達董事長林百里今（13）日表示，該公司在中國大陸，台灣、泰國、美國，德國都有工廠，而且可以針對客人需求，以及不同的商業模式，來生產不同的產品，客人覺得很好，這對廣達未來的成長是很好的布局。加上廣達也做機器人，品質效率都達到客人需求，自動化是廣達的競爭優勢，不論未來美中貿易戰怎麼變化，廣達都已經有解決方案。

廣達近期宣布投資泰國，由於是購買泰國現成的廠房，只要添購設備很快就可以啟動，同時，廣達近期也宣布在林口興建第三研發生產大樓，該大樓預定2020年第4季可以量產，另外，廣達近期也針對美國廠小幅擴產，因為美國是電子產品最後組裝地。

廣達副董暨總經理梁次震表示，廣達2018年在林口總部附近，購買了中環的舊廠房，成為第二生產大樓，上周又在廣達總部原有的停車場，興建第三生產大樓的廠房，預定2020年第4季左右可以使用。

至於台灣與泰國這些新增工廠，要生產甚麼產品？梁次震說，這要看美國關稅怎麼定，才會定案，由於美中雙方仍在洽談，預定要到2019年12月中才會定案，在關稅還沒出來前，這些都還不確定。

林百里說，過去一年多，廣達持續布局為了往後幾年的成長，除了在AI、5G、IoT及雲端等產品都有布局之外，在工廠方面，現在在台灣有工廠可以做高階產品，在泰國曼谷則可以做低階產品，不論世界怎麼變，廣達都有解決方案，因此，客戶現在很安心、很滿意，都想增加訂單，未來展望持續看好。

廣達泰國

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