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西門子歌美颯 再拿下海龍離岸風電2號300MW風電大單

2019-11-13 17:38經濟日報 記者江睿智／即時報導

西門子歌美颯與海龍離岸風電計畫今（13）日宣布簽署優先承攬協議，內容包括風機提供與運維服務。海龍離岸風電計畫之海龍2號風場是由加拿大北陸能源及新加坡玉山能源共同投資，其後續訂單內容將依海龍離岸風電計畫之投資決定為準。

海龍2號300MW風場已於2018年經遴選獲配，風場位於彰化外海約50公里處，此計畫將借重西門子歌美颯再生能源在台灣之供應鏈，並達成該計畫產業關聯在地化之需求，離岸風場建設工程預計於2023年開始啟動。

西門子歌美颯再生能源公司離岸執行長Andreas Nauen表示，成為海龍計畫之風機合作夥伴，這將成為西門子歌美颯亞太地區長期發展的墊腳石，並擴大在台灣與本土供應商之業務。

西門子歌美颯在2016年時就為海洋一期風場供應並安裝台灣首二座離岸風機，截至去年，已獲得將近2GW台灣離岸風電計畫訂單。

為強化在台布局，西門子歌美颯亦於近期確認在台中港區興建離岸風機機艙組裝廠，其功用包含機艙組裝、測試、辦公室和戶外倉儲等，預計於2021年投入生產。

不僅如此，西門子歌美颯也緊密串連國際與在地供應鏈合作，協助在地供應商成為符合全球業界標準的供應鏈。

北陸能源開發執行副總David Povall表示，將與西門子歌美颯再生能源攜手合作，借重他們的全球經驗，使台灣的本土產業鏈成長與茁壯。

玉山能源董事永田英洋 (Hidehiro Nagata) 表示，很認同台灣希望成為亞太地區離岸風電出口中心及再生能源領頭羊的願景，海龍2號將可望成為在地產業鏈永續發展的「定錨專案」(Anchor Project)，為台灣產業鏈拓展出口能量奠定良好的發展基石。

離岸風電西門子再生能源

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