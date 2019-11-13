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先買車還是先買房？ 網友一面倒：車子是負資產

2019-11-13 18:05聯合新聞網 綜合報導

如果手上有一部分的積蓄，到底該先買車還是先買房呢？ 圖／聯合報系資料照片
如果手上有一部分的積蓄，到底該先買車還是先買房呢？ 圖／聯合報系資料照片
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汽車是消耗品，而房地產是資產，但如果手上有一部分的積蓄，會選擇先買車還是先買房呢？一名網友在網路上發問，看著大家都在開車，但自己卻還在騎機車，目前手上有一筆錢，想詢問網友他該直接買車，還是要存個幾年後再買房呢？

今（13）日一名網友在PTT發文表示，看到大家都開車來、開車去，他卻還在騎勁戰，讓他有點羨慕，而目前他手上約有350萬的現金，他想詢問網友們，該直接買車來開，還是要忍到明、後年，湊個5、6百萬再直接買房？

原PO也提到，看著自己身邊的親戚朋友都在開車他卻還在騎車，讓他感覺不怎麼好，但他也說，重點是買車會拖慢買房的速度，所以他才一直忍著，而且買車後的保養和停車費都蠻花錢，這也讓他遲遲不敢下手。

文章一貼出網友一面倒支持「買房」，「當然買房阿」、「市區或近郊不要買車，很浪費錢」、「廢話，買當然是房啊！」、「我在台北反而超懶得開車，地狹人稠的，停車位難找又貴」、「住台北真的沒有需要買車，鄉下才要」、「買房+1車子沒必須不用砸錢」、「買房存錢，買車歸零」。

也有網友進一步分析買車的缺點提到，「房子會漲價，車子一落地就折價了」、「建議買房，車子真的是負資產…自己體驗過了」、「沒代步需求的話租車好吧，還不用保養」、「買房吧，除非你的業務需要用車，不然你每天去上班也是擺著，在台北用租的就好」、「我倒覺得不必買車，除非你真的一周開五天」。

不過也有支持買車的網友表示，原PO明明能力夠，可以先買車再慢慢挑房子，對買房進度根本影響不大，幹嘛委屈自己下雨天還搭公車、騎機車，那是低薪硬要存出頭期款的做法，他更表示，「有車就是爽」。

房地產PTT漲價

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