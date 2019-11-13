藥華創辦人林國鐘 獲美癌症研究治療基金會人道主義獎

2019-11-13 16:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳書璿 ／即時報導



藥華醫藥（6446）創辦人暨執行長林國鐘榮獲美國癌症研究治療基金會頒發2019人道主義獎，這也是首位亞洲人獲此殊榮。頒獎典禮於美國時間11月12日晚間在紐約市舉行，林執行長獲此獎項，不僅顯示台灣生技產業打造國際品牌已有具體的階段性成果，更重要的意義是將嘉惠美國成千上萬的 PV （真性紅血球增生腫瘤症）病患，滿足這些病患有更好治療選項的殷殷期盼。

美國癌症研究治療基金會（簡稱CR＆T）是1968年由美國紐約州康乃爾大學在紐約市康乃爾大學醫學院 Richard T. Silver 教授所創立且設置「抗癌勇士名人堂」獎項，每年頒發榮譽獎給抗癌鬥士、人道主義者以及醫療專業人員，以表彰受獎者的勇氣以及致力於拯救生命的研究。此項年度大獎今年為第51年，人道主義獎的殊榮由藥華藥創辦人暨執行長林國鐘獲得，獲獎理由為林執行長領導藥華藥長期致力 PV等血液腫瘤疾病新藥的研發，已有具體成果，該公司所研製的新藥Besremi（Ropeginterferon alfa-2b）是治療PV的第一線用藥，對此一領域貢獻卓著。

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藥華藥研製的新藥Besremi於今年2月獲歐盟（EMA）許可藥證後，今年底前將向FDA（美國食品藥品監督管理局）送件，目標為明年底前獲得藥證，造福美國成千上萬的PV病患。

其實， Incyte（因賽德）公司的 PV二線用藥Jakafi在獲得美國FDA藥證後，也獲得了CR＆T的年度大獎。此次，林國鐘獲CR＆T人道主義獎後，將使美國社會和媒體更關注藥華藥和Besremi，奠定了藥華藥從台灣出發到全方位的世界級生技製藥公司之形象。

林國鐘獲獎時表示，接受這個獎項對他個人和藥華藥團隊都是很大的榮耀。開發一種新藥最大的意義在於幫助患者控制疾病，並使他們及其家人享有更好的生活質量。

Besremi 已在歐洲獲准銷售，我們希望該藥明年能夠獲得FDA批准在美國使用。如果順利的話，它將成為美國首個被批准作為真性紅血球增生腫瘤症（PV）一線治療的藥物，這將大幅改善患者的生活。

林國鐘進一步指出，每一種成功的藥物都是產業界、科學家、醫師和患者之間密切合作的結果。 CR＆T對於發現和開發新的癌症療法發揮了至關重要的作用。

過去六年藥華與CR&T一直有合作，也與CR＆T一樣，堅信患者和專業教育的重要性，並以成為MPN骨髓增生性腫瘤疾病國際患者研討會和MPN大會的共同贊助人而感到自豪。未來公司將全力進軍美國，朝明年底前獲得藥證目標邁進，開始造福美國成千上萬的PV病患。