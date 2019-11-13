大潭7號機延役到2022年 罕見環評半小時火速通過
2019-11-13 16:04
聯合報 記吳姿賢
／即時報導
環評大會今天以半小時「火速」通過大潭電廠7號燃氣單循環機組延役計畫，原本應該只能運轉到今年底的7號機，將確定延役到2022年底。為展示誠意，台電已提前於11月4日裝設最新型低碳氧化物燃燒器（LNB），將氮氧化物排放濃度從25ppm降至8ppm。
大潭電廠供應北部電力，台電2014年規畫增建7、8、9號等三座燃氣複循環機組，但因電力吃緊，2017年緊急啟動7號燃氣單循環機組，預計運轉到今年底。
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單循環機組的氮氧化物排放濃度最高為25ppm，比複循環機組的8ppm還高，過去環評委員擔心，延長7號單循環機組恐不利當地空氣品質。
台電今天指出，7號單循環機組已經引入最新型LNB技術，可將氮氧化物排放濃度降為8ppm，符合當初的環評承諾。未來改為複循環機組後，還會裝設選擇性觸媒轉化器（SCR），可進一步將氮氧化物濃度降到5ppm以下。
當初環評承諾氮氧化物濃度為每年2741公噸，根據台電改善計畫，可降為1713公噸，等於每年少1028公噸，減幅為37.5%。
至於7、8、9號複循環機組上線時程，台電規畫8號可於111年6月完工商轉，9號112年6月完工商轉，7號則要到113年6月，全都會裝設新型LNB跟SCR。
今天環評委員出席踴躍，但對此案幾乎沒有太大意見，開發單位簡報15分鐘之後，只有一位環委針對容量因數定義加以討論，隨即進入閉門會議，也不到5分鐘就決議通過審查。
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