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臺灣嚴選好物向南走 商研院引領臺灣優質品牌，新南向覓新商機

2019-11-14 09:21聯合線上／ 商業發展研究院行銷所

新南向不再只是資通訊、機器設備、紡織等硬實力出口展現，經濟部貿易局透過商業發展研究院（簡稱商研院）執行「新南向市場創新行銷開發計畫」，以市場商情為基礎，運用出口輔導與創新行銷，以民生消費品領軍的「新南向x新商機」現已成功在東協、印度市場萌芽茁壯，樹立臺灣產業出口新標竿。

印度綠能展。 圖／商業發展研究院行銷所 提供
印度綠能展。 圖／商業發展研究院行銷所 提供
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「要與當地受眾溝通，自然得用當地聽得懂的語言、能夠接受的方式！」歷時九年推動「優質平價新興市場推動方案」以及「優質平價新興市場精進方案」，商研院行銷所除更深入掌握東協、印度商情與通路結構，今年（2019）起接續啟動新一輪「新南向市場創新行銷開發計畫」。

結合臺灣形象 推廣臺灣嚴選好物
作為計畫主持人，也是商研院行銷與消費行為研究所所長，曾志成指出該計畫重點在於「創新行銷」四字。這要歸因於東協、印度市場數位浪潮，為因應目標市場數位行為的改變，商研院重塑推動策略，以「行銷模式數位化」、「出口模式再進化」兩大策略主軸，輔以跨產業整合，將出口產品結合臺灣形象，趁勢將各種「臺灣嚴選好物」推廣出去。

馬來西亞海外媒合會。 圖／商業發展研究院行銷所 提供
馬來西亞海外媒合會。 圖／商業發展研究院行銷所 提供
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海外創意策展 輔導產品全露出
值得一提的是，本計畫特別規劃「海外創意策展」，搜羅東協、印度市場受消費者與買主青睞的臺灣產品，並將其細分成八大類，時下東協消費者偏好的發燒商品全搜羅於「Wow! Taiwan」策展官網 ( https://www.wowtaiwan.org/)；曾志成指出，「Wow! Taiwan」策展網站上路不到幾個月，讓本年度輔導97家業者產品與品牌全站式曝光明年預計新增約100家業者產品與品牌。

一站式出口輔導與創新行銷 協助業者迅速落地
為輔導更多業者在新南向市場找到新商機，本計劃第一季透過招商說明會遴選出符合當地市場需求之產品與品牌，以「臺灣品牌簇」概念，協助更多業者前進新南向市場。出口業者透過參與本計劃，除享有一站式出口輔導與創新行銷，並透過「熱數據、海外專家、買主即時回饋」等加值諮詢服務，協助出口業者掌握當地市場；並於第三季進行精準媒合。由經濟部國際貿易局主辦、財團法人商業發展研究院連續10年舉辦之東協、印度「新南向. 新商機」國際論壇 ，將與各界分享新南向市場最新趨勢與商機，並邀請馬來西亞、杜拜、韓國等產業專家來臺分享在地觀點。

圖／商業發展研究院行銷所 提供
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活動報名網址:
https://events.businesstoday.com.tw/campaign/2019newvision/#top

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