照顧勞工 北市府率先將夜點費視為工資計算

2019-11-13 15:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



台北市政府各機關將「夜點費」視為工資納入給付計算基礎案，在台北市副市長黃珊珊的法律專業建議下，台北市長柯文哲決定建立全府一致性原則，要求各機關所發放之夜點費一律視為工資，並納入各項給付計算基礎，以照顧本府勞工。

人事處統計，此案將影響市府約6,000多位勞工，預估未來每年將增加1,700多萬元的人事支出。

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北市勞動局表示，「夜點費」是針對各機關夜間輪值人員給與的點心費用，目的在於慰勞其夜間輪值辛勞，由於夜點費的實質內涵具有勞務對價性，並且屬於經常性給與，參考各級法院判決並函詢勞動部解釋，勞動局早已先認定北市府環保局清潔隊員所受領之「夜點費」屬工資範疇。

由於工資認定爭議，以往皆須由勞工自行透過個別勞資調解、行政申訴調查或司法訴訟程序，來認定是否屬於其工資。目前除了環保局，北市府尚有其他局處也有發放夜點費。

為免除市府各機關勞工須尋求個別爭議或提起訴訟，市長柯文哲決定建立原則全府一體適用，各機關如有支出夜點費者都將列為工資納入給付計算基礎，柯文哲也要求黃珊珊負責督導各機關落實執行。

黃珊珊表示，此案是其上任參加晨會時所努力跨局處協調推動成功的第一案，也感謝市長願意尊重法律專業解釋，也體恤北市府各機關勞工輪值夜班的辛苦，決定將夜點費列為工資計算，今後也將本於初心，盡力完成市長交代的任務，力求台北市成為全國的表率。