台電前九月虧損84億 台電：因天然氣發電比例增
2019-11-13 14:43
聯合報 記者戴瑞瑤
／即時報導
台大風險社會與政策研究中心昨發布報告，指明年電價絕不可以再凍漲，且必須調到漲幅6%上限，才能反映電價發電成本。對於學者的呼籲，台電總經理鍾炳利今表示，一切以電價費率審議會為主。
電價連三凍，學者公開呼籲明年電價絕不可以凍漲。鍾炳利今出席台電「2019住宅節電成果發表會」受訪表示，國際燃料價格跟電價是否漲價息息相關，台灣目前有電價審議委員會的機制，一切仍以電價費率審議會決定為主。
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另台電今年前9月已虧損達84億元，他也表示，為減少空汙，台電增加天然氣機組發電比例，發電成本因此連帶提高，但為了環境，這增加的成本是值得的。
台電今公布今年全台住宅及國中小學節電量，全台節電達12.5億度，等於32萬戶全年用電量，比去年同期多節3億度。另今年夏月6月到9月全國22縣市中，節電最多是台北市松山區，6到9月累積節電達600萬度，節電率達20.8%，等於每100個松山人就有超過20個人實際節電。
松山區長薛秋火說，松山區鄰里更換節能燈具，並實施屋頂「魚菜共生」及大廈綠化降低建築物溫度，減少空調使用時數、降低用電量。
台電說明，今年5月首度公布此項大數據調查，以住宅、國中小學（含立案幼兒園）用戶為對象，並以2018年夏月節電數據為準，從22縣市中挑出人口節電比例占比最高的鄉鎮市區，藉選出每個縣市的節電冠軍鼓勵全民節電，今則公布今年最新版，也呼籲工商業用戶一同響應。
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