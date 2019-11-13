大潭7號機展延 環評大會不到半小時光速過關

2019-11-13 14:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ／即時報導



因應台商回流、用電需求增加，台電公司提出大潭電廠7號單循環機組運轉期間展延，自今年底展延三年至2022年底。環保署今（13）日召開環評大會審查此案，討論不到半小時就無異議「光速」過關。

台電2013年提出希望在大潭電廠新建三部燃氣機組，不過2017年因供電吃緊，台電緊急提出環差，讓大潭7號機先行擔任「救火隊」，原預計僅運轉至今年底，但由於台商回流投資，用電需求增加，加上地方政府限煤政策、民營電廠招標未如預期順利等因素，為了供電穩定，再度提出環差變更，希望讓7號機再延三年。

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台電總經理鍾炳利表示，7號單循環機組更換最新型低氮氧化物燃燒器（LNB）已提前在今年11月完成，且此次變更7號單循環機組申請延長運轉時程至2022年底後，2023年起將不再運轉，直到改為燃氣複循環機組再恢復運轉。

台電規劃，8號、9號複循環機組分別預定2022年6月、2023年6月完工商轉，7號機改為複循環機組，也預定在2024年6月恢復運轉。

今日的環評大會討論相當迅速，不到半小時就迅速讓此案過關，掐頭去尾、扣掉報告時間，實際討論也不過十幾分鐘，跟過去每逢台電環評就砲聲隆隆的景象，有天壤之別。