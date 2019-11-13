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12強／奧運窄門有夠難 周五輸美國仍有淘汰危機

2020年電價應漲足6%？台電：電價審議委員會把關

2019-11-13 11:19經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

針對台大風險社會與政策研究中心昨發布「鉅變台灣：啟動長期能源轉型」報告指出，明年最刻不容緩的事是電價絕對不可再凍漲，且須調到漲幅6%上限，才能反映電價發電成本一事，台電總經理鍾炳利今（13）日回應表示，電價的調整與國際燃料價格有很直接的關係，至於明年的電價會不會漲？又該漲多少？相信電價審議委員會是會把關的。

此外，針對今年1~9月台電仍持續虧損達80多億，鍾炳利也回應表示，主要是因為台電一直在執行「減媒」和「增氣」，燃氣電廠的發電成本一定會比燃煤電廠的發電成本來得貴一些，但為了環境，這個付出是值得的。

電價台電電廠

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